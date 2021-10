Cairo Montenotte. Salvo imprevisti, sarà chiuso fino al 25 ottobre (e quindi per circa due settimane), l’Itis “G. Ferraris” di Cairo Montenotte, dove all’alba di lunedì si è verificato un incendio che ha completamente distrutto la caldaia dell’istituto.

Gli studenti sono stati così costretti da martedì a seguire le lezioni in didattica a distanza, ma la prossima settimana torneranno tra i banchi. “Per consentire un’alternazione della dad, abbiamo deciso di far rientrare a scuola i ragazzi del plesso di via Allende che seguiranno le lezioni in quello di corso XXV Aprile. Andranno quindi in dad le classi di Ragioneria e Geometri. È stato possibile in quanto il numero degli studenti e delle classi è similare”, spiega il dirigente scolastico dell’Istituto Federico Patetta, Monica Buscaglia.

L’incendio è stata una sorpresa per il personale scolastico e gli studenti che lunedì, una volta arrivati nell’istituto, hanno trovato la caldaia nel locale del seminterrato completamente inservibile e il muro e i vetri situati all’esterno di un’aula visibilmente anneriti. Per fortuna, però, il resto della struttura ne è uscito indenne.

Sono subito partiti i lavori di ripristino alla caldaia e all’impianto di riscaldamento, che sono tutt’ora in corso, ad occuparsene la Provincia. E proprio questo mattina, c’è stato il sopralluogo da parte del presidente Pierangelo Olivieri che è andato a monitorare la situazione.