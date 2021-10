Incendio boschivo a San Genesio: intervento dei vigili del fuoco

Agg. ore 23.00. L’incendio è stato spento e la zona è stata bonificata.

Vado Ligure. Incendio boschivo a San Genesio, sulle alture di Vado Ligure, intorno alle 18.30.

Scattato l’allarme, è stato immediato l’intervento dei soccorsi. Sono interventute due squadre dei vigili del fuoco di Savona e sono stati allertati i volontari dell’incendio boschivo di Vado, Quiliano, Spotorno e Bergeggi.

Nella zona non c’è vento, per il momento il rogo non è particolarmente esteso. Nella zona non sono presenti abitazioni.