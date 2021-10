In “vacanza” ad Alassio per spacciare, arrestati dalla Polizia

Alassio. Dalla Lombardia avevano prenotato una “vacanza” ad Alassio tramite un noto portale online, ma durante una controllo a campione sulle strutture ricettive, la Polizia si è subito allertata scoprendo i diversi precedenti dei tre legati alla droga. Ha così perquisito l’alloggio trovando cocaina ed eroina purissime.

Durate le indagini, infatti, gli agenti avevano cercato di approfondire le reali intenzioni del trio, composto da due uomini e una donna del Varesotto, che sicuramente non erano arrivati in riviera per una piacevole vacanza, e hanno accertato che avrebbero fatto ritorno in Lombardia con l’intento di ritornare in Alassio quanto prima.

Così la mattina di ieri, giovedì 28 ottobre, alla luce delle risultanze investigative, che lasciavano presumere un ipotetico traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia ha deciso, in accordo con l’A.G., di procedere ad una perquisizione, durante la quale sul tavolo del soggiorno sono stati trovati due involucri in cellophane contenenti 10 grammi di cocaina e 30 grammi di eroina.

La sostanza analizzata è risultata purissima e i tre sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Nella mattinata odierna si è tenuto il rito di direttissima.