Il Triathlon Città di Savona va a Simone Ceddia e Vittoria Bergamini

Savona. Dopo due anni è tornato il Triathlon Città di Savona, manifestazione organizzata dall’ASD Triathlon Savona, sulla distanza sprint (750 metri a nuoto in acque libere, 20 chilometri su circuito in bicicletta, 5 chilometri a piedi).

Il ritrovo è avvenuto nella mattinata di ieri, presso corso Colombo, dalla piscina “Zanelli”. La gara ha preso il via nel primissimo pomeriggio. Iscritti 282 atleti. A vincere la competizione il brianzolo Simone Ceddia, in 1 ora e 44 secondi. Al secondo posto, piazza d’onore, è stata del piemontese Corrado Cavallo, in 1 ora, 1 minuto e 6 sei secondi, a 22″ secondi dal vincitore. Terzo il lombardo Simone Grinza, in 1 ora 3 minuti e 23 secondi, a 2’49”.

Per quanto concerne invece le donne, esulta Vittoria Bergamini (diciannovesima in senso assoluto), col tempo di 1 ora 06 minuti e 48 secondi. Al secondo posto la piemontese Simona Cargnigno, in 1 ora 07 minuti e 28″, distanziata pertanto di 40″ secondi. A completare il podio, la compagna di squadra Alessandra Derme, in 1 ora 09 minuti e 20, a 2’32” dalla vincitrice.

Seguono gli ordini d’arrivo dei primi dieci classificati, fra uomini e donne.

Ordine di arrivo (maschile):

1) SIMONE CEDDIA (Tri Team Brianza) 1h00’44”

2) CORRADO CAVALLO (Triatletica Mondovì) 1h01’06”

3) SIMONE GRINZA (Pro Patria Milano) 1h03’23”

4) TOMMASO LUZZATI (Ppr Team) 1h03’36”

5) VITTORIO RUSSO (Rivi Tri92) 1h04’08”

6) CRISTIAN CERCHIARO (Njoy TriVa) 1h04’39”

7) LORENZO BONI (Rari Nantes Torino) 1h05’09”

8) DAVID GALLARATO (Torino Triathlon) 1h05’10”

9) MARIO MAGILLO (Triathlon Genova) 1h05’34”

10) DAVIDE BONO (Pol. Maremola) 1h05’43”

Ordine di arrivo (femminile):

1) VITTORIA BERGAMINI (RiviTri 92k) 1h06’48”

2) SIMONA CARGNINO (Rari Nantes Torino) 1h07’28”

3) ALESSANDRA DERME (Rari Nantes Torino) 1h09’20”

4) SARA BERGESIO (Tri Savigliano) 1h12’44”

5) FEDERICA CORBANI (Verona Triathlon) 1h14’11”

6) GIULIA DEMARIA (Hydro Sport) 1h14’34”

7) BEVERLEY GIBSON (Alba Triathlon) 1h15’53”

8) FRANCESCA DELMONTE (Triathlon Savigliano) 1h16’54”

9) ERIKA RITUCCI (Rari Nantes Torino) 1h16’57”

10) JESSIKA MEIRANO (Fi Tri) 1h17’42”