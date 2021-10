Il tour italiano del Lions Club approda all’ottico Mazzini da Vinci di Savona: donate montature e lenti per le esercitazioni

Savona. Partito da Milano il 4 ottobre, e in un tour lungo tutta la penisola italiana da Nord a Sud e viceversa, passando per Bergamo, Brescia, Rimini, Pesaro, Ancona e Ascoli, per poi proseguire, lungo la costa adriatica verso Pescara e la Puglia, il camper del Lions Club è arrivato anche a Savona, presso l’istituto ottico Mazzini da Vinci.

L’incontro, che si è tenuto il 15 ottobre, fa parte del progetto “Giro d’Italia delle scuole di ottica in rete” e prevede la distribuzione, in tutta Italia, di 11mila montature per occhiale e 22mila lenti, percorrendo in tutto 5mila km in due settimane.

E’ così che il camper attrezzato del Lions Club con a bordo il presidente delle “Scuole di Ottica in Rete” Rodolfo Baiocchi, Alberto Monge per il Lions Club e Benzi Matteo per Federottica ha parcheggiato nel cortile dell’ISS Mazzini da Vinci: “Essendo sempre più esigui i fondi che il ministero destina alle scuole per il materiale di consumo, le attività di orientamento e di PCTO, l’intervento della Rete gioca un ruolo fondamentale offrendo montature e lenti gratuitamente” fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa.

Dopo il momento di incontro, gli alunni del corso savonese di ottica si sono attivati a utilizzare il materiale per l’imminente “Tour d’orientamento”. La Rete delle Scuole di Ottica ha proposto, inoltre, agli studenti un percorso di PCTO con l’interscambio tra gli istituti della Rete ed altre iniziative che renderanno queste scuole più visibili sul territorio e di supporto ai soggetti più fragili della popolazione.