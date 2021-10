Savona. Il sindaco di Genova Marco Bucci è in visita a Savona per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco del centro destra Angelo Schirru.

“Savona non vuole tornare indietro“, esordisce cosi il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti riferendosi alla possibile vittoria dell’avversario di centro sinistra Marco Russo. E approva gli apparentamenti fatte in queste ore in vista del ballottaggio del 17 e 18 ottobre: “La lista di Versace e Aschei han fatto la loro corsa con un progetto di città compatibile col nostro e oggi si uniscono a noi con la consapevolezza che ci sono due scelte“.

Ribadisce ancora una volta che Schirru a Palazzo Sisto permetterebbe di realizzare il modello di sviluppo di Regione Liguria anche a Savona: “Andiamo avanti con la Liguria che dal 2015 tutti noi abbiamo contribuito a cambiare e vogliamo che anche a Savona nonostante le difficoltà passate si vuole fare strada per cambiare passo e cambiare marcia con un sindaco come Angelo che a questa citta ha dedicato la sua vita”.

Ancora un appello al voto: “Tanti non hanno votato, tanti hanno avuto paura del maltempo e qualcuno ha avuto danni da maltempo seri. Ma ora bisogna essere chiari. Quello di domenica prossima è l’appuntamento della vita: o si va avanti o si va indietro. Non ci sono più sfumature. Se Savona va avanti verso il futuro o se si vogliono riportare in vita gli zombie di un’era precedente in cui la città è stata devastata”.

Il primo consiglio di Marco Bucci riguarda l’implementazione del suo modello di amministrazione nella città della Torretta: “Il modello Genova si può replicare ma bisogna mettersi in testa che la città è dei cittadini e non dell’amministrazione. Il Comune deve amministrare il territorio per i cittadini e bisogna collaborare con professionisti che nella vita hanno raggiunto buoni risultati. Gli amministratori servono i cittadini”.

Marco Bucci a Savona per Angelo Schirru

“Ci vuole un piano operativo che i cittadini devono conoscere e mi presento con credibilità perché nella vita ho raggiunto degli obiettivi – dice Bucci -. I partiti sono fatti apposta per aiutare chi ha una visione di città e sono sicuro che è anche il caso di Schirru. Il sindaco ha il dovere di ascoltare tutti i cittadini e i comitati e poi decidere, non come hanno fatto altri che ascoltavano e non decidevano sperperarando soldi”.

“Le città sono la risultante dei singoli comportamenti dei cittadini – sottolinea Schirru -, bisogna stimolare nei cittadini un senso civico che ogni tanto manca. La scuola ha un ruolo fondamentale in questo ambito”.

Il porto è una peculiarità di entrambe le città: “Come sindaco mi terrò la delega al porto” dice Schirru. Una volontà condivisa dal sindaco Bucci che sottolinea la valenza occupazionale del settore portuale. “Le crociere sono una realtà importante e fondamentale per Savona – prosegue Schirru – . Le navi sono quasi dentro la città e hanno diversificato la città di Savona rispetto al passato. Dobbiamo impedire che i crocieristi rimangano a Savona ma bisogna offrire un turismo crocieristico diversificato: enogastronomico, culturale, sportive“.

Le spiagge sono sotto il controllo di Autorità Portuale che Schirru vuole riportare sotto competenza comunale: “I contatti con i balneari hanno evidenziato questo problema. Anche dal punto di vista burocratico è un grande vantaggio”. Un’occasione come a Genova per riqualificare l’area: “I Water Front di Levante e Ponente sono da realizzare”.

E lancia il trasporto pubblico urbano gratuito: “Devo usare l’autobus come e quando voglio. Così disincentiviamo l’uso dell’automobile e riduciamo l’inquinamento”. Una proposta accolta positivamente da Schirru e aggiunge: “Per la mobilità punterò su car e bike sharing, realizzando piste ciclabili”. “Non tornare indietro – conclude Schirru – significa evitare gli sperperi e pensare a investire e dotarsi di una struttura efficiente nella ricerca di fondi“.