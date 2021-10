Il regista savonese Francesco Saia alla “Festa del cinema” di Roma

Savona. Il regista savonese Francesco Saia è stato uno degli ospiti e degli intervistati della “Festa del cinema” di Roma.

Dopo i recenti successi, il giovane cineasta savonese è stato “convocato” all’ultimo minuto tra i tanti nomi ospiti del festival. Il giovane regista savonese è stato ospite alle ore 17.30 nel programma documentaristico del festival, “Pillole di documentari a episodi – I crimini sociali” della cineasta Veronica Succi, nello stand Efesto Film, apposita sezione di interviste dedicate al cinema sociale.

Dati i numerosi film realizzati in ambito sociale, il regista savonese Francisco Saia è stato scelto tra gli intervistati per la sezione del festival dedicata ai fenomeni problematici sociali nel cinema.

Nell’intervista Saia, ha dichiarato: “Credo che il cinema sia il miglior mezzo per poter rappresentare i problemi della società, la primaria funzione della settima arte è quella di essere culturale e soprattutto sociale. Purtroppo il nostro mondo è sempre più caratterizzato da brutti fenomeni come il razzismo, il bullismo, la violenza e la pedofilia. Tutti questi fenomeni devono essere sconfitti, e il cinema è un buon mezzo che può riuscire a sconfiggerli. Intervistandomi, mi avete chiesto un esempio di film significativo in riferimento a questi fenomeni, ritengo che uno dei film più significativi sia Sleepers di Berry Levinson”.

“E’ un grande onore per me, presenziare in questi giorni alla Festa del cinema di Roma, uno dei più importanti festival cinematografici a livello mondiale, ma soprattutto è una soddisfazione indescrivibile, trovarmi al fianco di grandi attori e cineasti come Tim Burton, Tarantino e Johnny Depp”.