Il punto vaccinale del terminal crociere di Savona aperto il 1^ novembre

Savona. L’Asl2 savonese segnala, per la giornata festiva del 1^ novembre l’apertura straordinaria del punto vaccinale allestito presso il terminal crociere di Savona.

Dalle 9.30 alle ore 17.30 ci si potrà sottoporre a vaccinazione Covid e a vaccinazione antinfluenzale e a tamponi antigenici, tutto in modalità open (ad accesso diretto).

Lo stesso punto vaccinale rimarrà chiuso il giorno 2 novembre, per poi riprendere l’attività da mercoledì 3 novembre, come di consueto dalle 9 alle 18, sempre per vaccinazioni Covid, vaccinazione antinfluenzale e tamponi antigenici, sempre in modalità open.