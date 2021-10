Savona. “Siamo partiti da molto lontano nella fase in cui gettavamo le fondamenta di un edificio senza fretta ma costruendo muri consolidati. Siamo stati votati per non aver indicato promesse ma indicato delle mete“. Sono queste le parole del primo discorso di Marco Russo, il neo sindaco di Savona, tenuto alla Sms Fornaci a Savona dopo che anche i dati ufficiali hanno confermato la sua vittoria sull’avversario Angelo Schirru, arrivato per congratularsi.

Si sono ritrovati ai Serenella i simpatizzanti e i candidati delle liste che hanno sostenuto Russo nella corsa verso Palazzo Sisto: “La città ci affida una responsabilità che è alleggerita dal fatto di sapere di condividerla con tutti voi. Non siamo un circolo ristretto che si crogiola nella sua supposta superiorità, non ci consideriamo un gruppo a sé stante ma abbiamo ascoltando i cittadini. Ciò che abbiamo detto in campagna elettorale noi abbiamo la volontà di realizzarlo”.

Russo pone l’accento sulla partecipazione e il coinvolgimento dei savonesi: “Abbiamo fatto un lavoro condiviso e capito da tanti cittadini. E’ l’affermazione di un progetto che riparte dalle persone e dai negozi, dalle sedi informali dalle quali abbiamo costruito un percorso bellissimo di politica vera ed è un grande segno di soddisfazione. L’abbiamo fatto grazie a tutti voi che siete stati fondamentali. Questa è l’affermazione del noi e lo dico con grande fierezza”.

Aria di gioia e festa condivisa tra tutti: “E’ un voto davvero straordinario quello che abbiamo vissuto oggi, l’emozione deve esser liberata e oggi lo abbiamo fatto con gesti di affetto e unione tra di noi. La politica deve emozionare e deve liberare emozioni”.

“Questo voto non è solo un segno di speranza – conclude Russo – ma anche rigetto di un modo di comunicare la politica che deve essere superato definitivamente. E’ stata punita senza remore una campagna elettorale aggressiva”.