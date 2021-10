Il “Ponte di Ognissanti” si apre all’insegna del traffico autostradale: numerose code in A10

Savona. Inizia sotto l’incombenza del maltempo in arrivo, ma non solo, il “Ponte di Ognissanti” nel savonese.

Sono già diverse le code che stanno rendendo difficile la vita agli automobilisti. Si segnalano, infatti, rallentamenti (fino a 3 km) sulla A10, sia in direzione Francia che in direzione Italia.

Si parte con una coda di circa 3km in estensione, causa lavori, tra Savona e Spotorno in direzione Francia.

Ma ci sono anche altre due code in direzione Italia: una in estensione di 1km, causa lavori, tra Feglino e Spotorno; l’altra sempre di 1km in estensione, tra Albenga e Borghetto.