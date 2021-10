Il comitato savonese “Possibile”: “Grande risultato per Marco Russo, a disposizione per realizzare il programma”

Savona. Il gruppo politico “Possibile” – Comitato di Savona – si congratula con Marco Russo per la sua elezione a sindaco di Savona.

“Siamo soddisfatti dell’esito della tornata elettorale: nonostante non sia riuscito a proporre una propria candidatura diretta, il Comitato provinciale ha da subito sostenuto e appoggiato la lista “A Sinistra per Savona”, contribuendo al buon risultato di lista e al risultato di coalizione, sia al primo turno quanto al ballottaggio per l’elezione di Marco Russo a sindaco di Savona” afferma il coordinatore provinciale del gruppo Massimiliano Vaccaro.

“Ora che la vittoria è stata raggiunta tutto il Comitato è a disposizione del nuovo sindaco e della coalizione di maggioranza per realizzare il programma amministrativo che si è condiviso nell’Agenda per Savona, aprendo una nuova fase di sviluppo per la nostra città” conclude.