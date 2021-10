Il Comitato Nascere a Pietra: “Situazione della sanità pubblica sta diventando insostenibile”

Pietra Ligure. “La situazione per la salute pubblica sta diventando insostenibile. Stiamo assistendo ad un vero e proprio ‘smantellamento’ del servizio sanitario pubblico. Un attacco al sistema sanitario nazionale che parte da lontano, con l’istituzione del numero chiuso per le università di medicina, che oggi ha portato ad una forte carenza di personale”.

Ad affermarlo è il Comitato “Nascere a Pietra” che voluto fare un quadro, molto critico, sulla situazione della sanità pubblica anche alla luce dell’ultimo parto in emergenza avvenuto nell’Ospedale di Pietra Ligure, dove non esiste più il Punto Nascite da ormai 350 giorni.

“Grandi interessi economici privati in ambito sanitario, che passo dopo passo hanno favorito le condizioni per l’inefficienza delle sanità pubblica, favorendo istituti e prestazioni private, – hanno proseguito. – Mentre il denaro pubblico risulta mal gestito, in favore di enti burocratici definibili ‘stipendifici’ e forniture di materiali e strumenti medicali spesso non orientati all’efficienza”.

Per quanto riguarda il parto, “gli operatori sanitari hanno ritenuto opportuno effettuare una prestazione nello stesso luogo in cui l’amministrazione sanitaria ha ritenuto di eliminarla. Ci viene rassicurato ogni volta che si sta lavorando per la riapertura: bandi per ginecologi, bandi per pediatri, ecc. La realtà resta però immutata: il punto nascite è chiuso e come abbiamo detto fin dal primo giorno: ‘ogni giorno di chiusura è un rischio in più che corrono le donne e i nascituri del ponente ligure’”.

“Il Comitato Nascere a Pietra, – hanno aggiunto ancora, – sta diventando un punto di riferimento anche per altre realtà che si stanno trovando in situazioni simili. In questi ultimi mesi abbiamo aperto la collaborazione con altre associazioni e comitati simili a noi sparsi su tutto il territorio regionale”.

“Parliamo di Cittadinanzattiva in provincia di Imperia, del Comitato a difesa dell’ospedale di Albenga, del Comitato a difesa dell’ospedale di Cairo, del Comitato SOS Polcevera, del Comitato a difesa dell’Ospedale di Sarzana, dei sindacati e tanti altri con cui stiamo confrontandoci”.

“Ascoltando la situazione negli altri territori liguri la sensazione è che le problematiche siano assolutamente molto simili. Parliamo di riduzione di servizi, di accorpamenti, di privatizzazioni, di carenza di personale, di disorganizzazione, di pochi servizi dedicati alla prevenzione”.

Infine, l’appello del comitato “a partecipare all’Osservatorio Sanità Ligure”: di seguito, il link per seguire la pagina regionale.