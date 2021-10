Il Centro Meteo Rio Sa’ di Laigueglia: “Nella Baia del Sole aria pura come in alta montagna”

Laigueglia. “Il 7 ottobre è stato battuto per due volte il record relativo alla qualità dell’aria che respiriamo nella Baia del Sole”. Lo annuncia il Centro Meteo Rio Sa’ Rosa di Laigueglia diretto da Felice Schivo.

Come si legge in una nota diramata dal centro, la centralina “Aquilia” che rileva il grado dei principali agenti d’inquinamento (si tratta di un rilevatore di qualità dell’aria a particelle laser) ha registrato “dati molto bassi, che possiamo trovare solamente in alta quota. Alle 9 l’indice AQI era a 4 per scendere ulteriormente alle 13 a soli AQI 3 sempre su di una scala che va da 0 a 500. In particolare il famigerato inquinante Pm2.5 segnava solo 0.6 ug, mentre il pm10 era 1.0”.

Il Centro è stato fondato nel 1996 e quindi nel 2021 festeggia i 25 anni di attività. Con una importante novità: “Dopo un periodo di test e valutazioni, entra ufficialmente in funzione una nuova centralina per rilevare la qualità dell’aria. Il modello scelto, dalla ditta americana Temtop, specializzata in strumentazione per studiare ed analizzare la qualità dell’aria che respiriamo, permetterà di conoscere in tempo reale i vari agenti inquinanti che gravitano su Laigueglia”.

Il rilevatore utilizza sensori altamente precisi e professionali per misurare PM2,5, PM10, particelle, HCHO, AQI, temperatura e umidità. Il sensore di particelle laser di terza generazione avanzato di Temtop ha una durata fino a 20.000 ore. Combinato con l’esclusivo algoritmo di ottimizzazione degli sciami di particelle, rende la misurazione delle particelle più accurata e stabile. I sensori elettrochimici precalibrati catturano accuratamente le molecole di formaldeide in modo da migliorare la precisione. L’ampio schermo TFT e il ricco display rendono i dati chiari e facili da leggere, anche con l’indicatore luminoso della batteria per aiutarvi a controllare la potenza in qualsiasi momento.

I dati saranno consultabili sul sito ufficiale del Centro Meteo di Laigueglia a questo indirizzo e sui principali social all’indirizzo “Meteolaigueglia” quali Facebook, Telegram, Twitter ed Instagram.