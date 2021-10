Il campus universitario di Savona festeggia i suoi primi 30 anni

Savona. Il campus universitario di Savona è pronto a festeggiare i suoi primi 30 anni. Era l’inizio di novembre del 1991 quando in quello spazio, per la prima volta, si tenne una lezione del corso di laurea in ingegneria.

A distanza di 30 anni è tempo di celebrazioni: l’appuntamento è giovedì 21 ottobre con l’evento “1991-2021: 30 anni di Università a Savona”, un’occasione per ripercorrere la storia del polo universitario savonese, dall’origine fino a oggi, con uno sguardo al futuro.

Nato nell’area dell’ex caserma Bligny, il campus universitario è stato allo stesso tempo un traguardo e un nuovo inizio per la comunità savonese. Al posto di filo spinato, alte mura e rigide regole militari è nato un fervente e innovativo spazio aperto al mondo, oggi consolidata eccellenza nel panorama universitario italiano. Da sempre proiettato verso l’innovazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico, il campus è sia sede didattica di primo piano sia incubatore di start up e aziende di successo con una spiccata propensione al mondo IT e green. Ospita quasi 1700 studenti all’anno e nella sua conformazione ricorda molto i campus all’americana, un microcosmo dove gli studenti possono passare dalle aule al mondo del lavoro, in un circolo virtuoso di competenze e professionalità.

Tra quegli studenti c’è stato anche Federico Delfino, oggi Magnifico Rettore dell’Università di Genova e precedentemente delegato al campus. Per lui il ricordo di quella prima lezione del 21 ottobre 1991 è ancora forte: “Quel giorno mi ha decisamente cambiato la vita – afferma il prof. Delfino – Il campus di Savona ha rappresentato per me un luogo da cui partire e dove ritornare per crescere, sperimentare, pensare a nuove sfide e realizzare molti sogni”.

Sfide e sogni che hanno trovato una casa sicura nel Campus, dove oggi 12 aziende condividono gli spazi al fianco degli studenti, in un costante e reciproco rapporto di crescita. Una scommessa vinta, anche per tutti quelli che fin da subito hanno creduto nelle potenzialità di questo progetto: “In quegli anni si è creata un’adesione totale e convinta a questo progetto da parte di tutti i principali attori istituzionali – aggiunge il Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari – Comune di Savona, Camera di Commercio, Provincia, Unione industriali, Università di Genova e credo che sia molto importante, oggi, celebrare questi trent’anni per pensare al futuro con sempre maggiore coesione e volontà di guardare avanti, anche su progetti di lungo periodo che possono sembrare impossibili”.

Ad aprire la mattinata di confronto in occasione del trentennale, organizzata dall’Università di Genova e dalla Fondazione De Mari, sarà il Delegato del Rettore per il Campus di Savona, Marco Testa. Seguiranno gli interventi del Presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale, del Magnifico Rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, e del Prorettore alla formazione dell’Università di Genova, Claudio Carmeli. L’evento si concluderà con una tavola rotonda sull’ecosistema dell’innovazione a Savona, dove a confrontarsi saranno diversi rappresentanti del mondo della ricerca e delle aziende.