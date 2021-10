Informare, formare, raccontare. E, soprattutto, emozionare mostrando il cuore del calcio attraverso i suoi protagonisti e le migliaia di storie di straordinario dilettantismo che ogni giorno popolano i campi da calcio e da futsal di tutto il Paese.

Apre ufficialmente i battenti Housefootball.it, la nuova casa digitale dei Dilettanti: un portale dedicato a tutte le espressioni della passione del calcio targato LND, dai giocatori ai tecnici, dai dirigenti agli arbitri, dai tifosi ai familiari di chi, giorno dopo giorno, scende in campo per giocare o fare giocare.

Articoli, video e podcast popoleranno quotidianamente le sezioni del portale proponendo focus su formazione, salute e tattica a cui si affiancheranno dati e statistiche, approfondimenti sulla match analysis oltre a contenuti dedicati alle migliori novità di mercato sul fronte dell’abbigliamento sportivo e delle attrezzature tecniche a alle numerose opportunità per le società LND.

“Con la ripresa della nuova stagione – commenta il Presidente LND Cosimo Sibilia – quella del rilancio, oltre a rivolgere un saluto a società, dirigenti e tesserati, sono lieto di dare il benvenuto a Housefootball e a Il Calcio Illustrato, due nuove iniziative che vanno a completare e a rendere ancora più ampia l’offerta informativa della grande casa della LND. Un progetto moderno, al passo con la crescita del movimento del calcio di base. Un ulteriore e importante nuovo punto di riferimento per tutto il mondo della LND. A tutti coloro impegnati in questa nuova sfida, e a tutti gli appartenenti e appassionati del nostro mondo, rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, buon calcio. E un grande “in bocca al lupo!”.

Housefootball.it sarà anche e soprattutto user experience: oltre ai contenuti accessibili a tutti, il portale, in base al profilo di registrazione di ogni utente, offrirà una navigazione personalizzata, proponendo servizi e approfondimenti tagliati su misura di calciatrici, calciatori, tecnici, dirigenti, collaboratori, medici, genitori. Nel segno dell’informazione e della competenza, certamente, ma anche della passione e dell’emozione: che sono il nutrimento su cui si fondano i valori dell’universo LND. E proprio per vivere quell’emozione, quei valori e quella passione quotidiana, Housefootball.it ospiterà in una sezione dedicata anche Il Calcio Illustrato, voce storica dei Dilettanti che racconta le sfide, le vittorie, gli obiettivi e l’impegno del movimento sportivo più numeroso del Paese fin dal 2001.

Sotto la direzione di Raffaele Mignano, giornalista di lungo corso con alle spalle oltre trent’anni di esperienza alla Gazzetta dello Sport, Calcio Illustrato assumerà una veste all-digital per essere sempre a portata di click con i suoi contributi per tutti gli operatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati. Numerosi i partner di rilevanza nazionale e internazionale che hanno scelto di accompagnare la Lega Nazionale Dilettanti in questo nuovo e ambizioso progetto, a partire da EY, tra le più importanti multinazionali di consulenza aziendale con oltre 700 uffici in più di 150 Paesi, che ha sviluppato l’infrastruttura tecnologica della piattaforma.

“Siamo fieri di aver contribuito alla realizzazione di Housefootball.it, una piattaforma digitale innovativa ma allo stesso tempo semplice e intuitiva da fruire che nasce con lo scopo di creare un ecosistema rivolto ai tesserati LND ma non solo, una piattaforma dove usufruire di servizi digitali diversificati a seconda della tipologia di utente, e di accedere a vantaggi esclusivi tramite i partner del network LND. Siamo onorati di essere partner di LND in questo nuovo progetto e di averli supportati nella realizzazione end to end di una soluzione estremamente efficiente che si pone l’ambizioso obiettivo di diventare una nuova “casa” digitale per tutti i dilettanti del mondo del calcio” – commenta Giuseppe Perrone, EY Italy Innovation Consulting Leader. A EY si affiancano Macron, leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear, Kama Sport, realtà di riferimento per top club e staff tecnici professionistici di Serie A, B e C per la match analysis e l’integrazione fra calcio e industria 4.0, GTZ Distribution, distributore di abbigliamento sportivo per i maggiori total leader di settore Adidas, Nike e Puma, e Medikea, network di informazione giornalistica medico-scientifica di alta qualità.