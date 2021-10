Green Pass, Toti: “Monitoriamo costantemente la situazione in porto”

Liguria. “Stiamo monitorando con attenzione la situazione dei lavoratori portuali, partecipando a tutti i tavoli di confronto con la nostra sanità che si è messa a disposizione del sistema portuale comprendendo le difficoltà che impone la nuova norma che introduce da venerdì l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla possibile protesta dei portuali liguri contro l’obbligo, da venerdì, del Green Pass nei posti di lavoro.

Siamo certi che in queste ore prevarrà il buon senso e la grande responsabilità dei lavoratori. Auspichiamo quindi che in Liguria il porto continuerà a lavorare regolarmente anche nei prossimi giorni, restando uno dei punti fermi e un motore fondamentale per l’economia di tutto il Paese”.