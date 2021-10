Green pass, presidio dei lavoratori della sanità contro l’obbligo vaccinale

Liguria. Nuova iniziativa questa mattina del comitato “Libera piazza” che ha indetto un presidio in piazzale Mazzini a Genova a sostegno dei lavoratori del comparto sanità contro l’obbligo vaccinale e contro il green pass.

Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione del coordinamento dei lavoratori portuali di Genova contrari alla certificazione verde.

Per domani intanto è stata confermata la consueta manifestazione del sabato contro il green pass: l’appuntamento per il 15esimo sabato consecutivo è in piazza Matteotti alle 15 con partenza del corteo alle 17. Non mancherà come nelle iniziative precedenti anche una delegazione savonese per la protesta regionale.

La battaglia, insomma, continua…