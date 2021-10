Green Pass, parziale ripristino del servizio TPL Linea

Savona. Da martedì 2 novembre si avvia ad una progressiva regolarità il servizio di trasporto pubblico locale nel savonese dopo le modifiche apportate per l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, che ha coinvolto gli autisti di TPL Linea.

Dopo una settimana all’insegna di una prima e parziale riduzione dei tagli alle corse e ai bus in circolazione, che erano stati necessari per la mancanza della certificazione sanitaria richiesta, la situazione del personale viaggiante è ormai in via di miglioramento e soluzione.

TPL Linea annuncia, quindi, un ritorno delle corse serali sulla linea 3 che collegano la stazione ferroviaria di Savona fino a Cimavalle (passando per Lavagnola e il Santuario), mentre dal lunedì al sabato verrà ripristinato tutto il servizio sulla linea 40/ Savona – Finalborgo. E ancora la linea 7/ Savona – Pace tornerà al consueto orario invernale.

Ecco il nuovo prospetto di riferimento su orari e corse sospese (LINK).

“Fortunatamente, con la regolarizzazione sanitaria del nostro personale, siamo pronti a ripristinare una parte significativa del servizio che era stato temporaneamente sospeso, con particolare riferimento alle corse su alcune linee da sempre essenziali per l’utenza, i viaggiatori e gli stessi studenti” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Molto importante, infatti, il ritorno delle corse serali della linea 3 a Savona, che in questi giorni è stata al centro di lamentele per la riduzione del servizio e quindi dei quotidiani collegamenti vitali per molti cittadini anziani della zona di Lavagnola e del Santuario”.

“Le ripercussioni sui turni degli autisti e quindi l’operatività del nostro parco mezzi nella complessiva circolazione ordinaria dei bus di linea ci sono state e, purtroppo, hanno condizionato maggiormente alcune linee”.

“Ci scusiamo, come già evidenziato, per i disagi di queste giornate, che speriamo siano presto eliminati su tutto l’ambito territoriale di copertura del nostro servizio di trasporto pubblico, anche in relazione all’entrata in vigore degli orari definitivi delle scuole e all’attuazione del piano di rafforzamento per il trasporto scolastico”.

Alcune riduzioni e limitazioni ci saranno ancora durante la prossima settimana: l’azienda di trasporto savonese sta ancora proseguendo l’azione di monitoraggio e controllo sulle norme anti-Covid in vigore, con l’obiettivo di raggiungere la sicurezza sanitaria per tutti gli autisti in breve tempo e quindi azzerare ogni tipo di disagio e criticità ancora presente.

“Invitiamo ancora l’utenza a seguire gli ulteriori aggiornamenti di orario, corse e linee interessate, sul nostro sito internet e sui nostri canali social” concludono il presidente Sacone e il direttore Barusso.