Green pass: Paita (Iv): “No a cedimenti su porti davanti alla minaccia di un blocco”

Liguria. Davanti alla minaccia di un blocco dei porti per protesta contro il green pass, il governo non deve avere cedimenti ne’ concedere posticipazioni”. Lo dichiara

Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera.

“Il Paese – spiega – a causa della pandemia ha pagato un prezzo altissimo sia in termini di vite che di ripercussioni economiche. Per questo non possiamo accettare di indebolire la

strategia del governo per raggiungere al piu’ presto un ritorno alla normalita’.

“La strada scelta da Draghi e Figliuolo si sta rivelando molto efficace e dunque non possiamo permettersi un rallentamento. Il governo continui a dialogare. Ma sui porti non

devono esserci cedimenti”, ha concluso Paita.