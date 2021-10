Green Pass, oltre 100 mila lavoratori senza vaccino ma solo 10 mila tamponi al giorno

Savona. Sono almeno 100 mila i lavoratori che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione anti Covid e quindi avranno bisogno, da domani, di effettuare un tampone per potere ottenere il Green Pass necessario per poter lavorare in seguito all’entrata in vigore dell’obbligo di essere in possesso della certificazione verde sia per il settore privato che pubblico.

In Liguria, in questi mesi, il numero massimo di tamponi antigenici rendicontati è stato di 9800 al giorno, un numero ben inferiore alle esigenze che si potrebbero manifestare da domani.

I test, escluse le necessità di tracciamento, sono somministrati dai laboratori privati e dalle farmacie. In provincia di Savona sono 42 le farmacie che hanno dato seguito all’accordo siglato ad aprile scorso tra Alisa e Federfarma.

Secondo quanto raccontato dai titolari di diverse farmacie del savonese, la maggior parte ha già esaurito i posti disponibili nelle prossime settimane e, in molti casi, i clienti si sono portati avanti prendendo appuntamento fino alla fine dell’anno.

In provincia di Savona a preoccupare sono le possibili ripercussioni che potrebbero esserci per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la raccolta rifiuti, l’autotrasporto e il traffico in porto. Il tasso di dipendenti non vaccinati oscilla tra il 20 e il 30% e in tutti e quattro i settori potrebbe portare a disservizi.