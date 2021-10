Green pass, nel Savonese 3.000 tamponi al giorno: il servizio è erogato in 46 farmacie su 120

Savona. Tamponi in farmacia anche negli orari e nei giorni di chiusura, lo aveva chiesto la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ed ora è arrivata la risposta affermativa da parte del Commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliolo che, dopo essersi confrontato con il ministero della Salute, ha accolto la proposta.

Nello specifico, il generale ha chiesto alle Regioni di agevolare le farmacie in modo tale che “possano continuare ad effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio e nelle giornate di chiusura” e possano eseguire i tamponi “anche nei casi in cui i soggetti non si siano prenotati”.

Una pratica che già è in uso nella nostra provincia, dove alcune farmacie hanno deciso di offrire il servizio anche fuori orario: la sera, la mattina presto, durante l’ora di pranzo e la domenica. Il tutto per venire incontro ai lavoratori che non si sono vaccinati e che per ottenere il green pass sono costretti a sottoporsi al test rapido ogni 48 ore.

Le prenotazioni, anche nel savonese, sono salite alle stelle già la scorsa settimana, con molti utenti che, quando possibile, hanno optato per acquistare un abbonamento oppure hanno fissato gli appuntamenti già fino alla fine dell’anno. E lo dimostrano anche i dati: ieri, infatti, in Liguria si è registrato il record assoluto di test processati da inizio pandemia, oltre 16.500. Un numero che mette in evidenza anche come la campagna vaccinale stia procedendo a ritmi stabili, senza la grande (e aspettata) spinta dovuta all’effetto green pass sui luoghi di lavoro.

Una misura, quella dell’estensione dell’obbligo del certificato verde, che ha prodotto quindi un aumento considerevole dei test anticovid anche nel Savonese, dove in media vengono effettuati 3.000 tamponi al giorno e lunghe sono le code fuori dalle farmacie. “Le code sono fisiologiche e inevitabili – spiega il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Savona, Giovanni Zorgno – anche perché con le norme anticovid non è possibile sostare all’interno dei locali, i clienti sono quindi costretti ad attendere fuori dalla porta, e lo stesso avviene anche quando i tamponi sono effettuati in orari di chiusura, anche per tutelare il farmacista”.

In totale nel savonese sono meno della metà le farmacie che offrono il servizio: 46 su 120 e di questa ben 16 nella città di Savona. E questo ha causato dei problemi nei centri più piccoli. “In città sono molte le prenotazioni, ma riusciamo a rispondere alle richieste anche grazie l’estensione dell’orario, alcuni piccole problematiche si sono riscontrate nelle farmacie rurali, ma nulla di preoccupante, si sono comunque riuscite ad organizzare”.

Tra queste anche il caso di Calizzano e in generale dell’Alta Valle, dove non ci sono farmacie che effettuano tamponi creando diversi disagi ai residenti non vaccinati che devono esibire il green pass al lavoro. Se già ieri il sindaco Pierangelo Olivieri aveva annunciato che si sta cercando una soluzione, la conferma arriva anche dal presidente Zorgno: “Ci siamo attivati con Ferderfarma per risolvere il problema”, afferma.

Ma non solo il ristretto numero di farmacie, a rallentare il servizio sono anche i numerosi controlli da parte dell’Asl. “In questi giorni spesso le farmacie sono state oggetto di diversi controlli e ispezioni, giusti e leciti, ma a volte hanno causato un rallentamento del servizio, anche perché richiedono parecchio tempo”, spiega il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Savona.

“Siamo ancora in guerra e questa è una fase importante per vincere la pandemia. Ovviamente l’auspicio è che tutti si vaccinino, ma tra i no vax ci sono anche persone che non possono sottoporsi all’iniezione a causa delle proprio quadro clinico, è quindi importante che sia data la possibilità di sottoporsi al tampone e che il servizio sia efficiente”, conclude Zorgno.