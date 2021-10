Green pass, Lega in Regione: “Tamponi gratuiti per i lavoratori e validi 72 ore”

Liguria. “La Lega ha presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a supportare in sede di Conferenza Stato-Regioni e a sostenere presso il Governo centrale la proposta di riorganizzazione del sistema di rilascio dei Green pass relativo all’estensione della validità del tampone fino a 72 ore permettendo in tal modo alle imprese di pianificare, col supporto delle farmacie, l’esecuzione dei test per superare situazioni di criticità organizzativa che potrebbero causare licenziamenti dal 15 ottobre”.

Lo hanno dichiarato a margine del consiglio regionale i consiglieri della Lega Stefano Mai (capogruppo), Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana e Mabel Riolfo.

“Inoltre, intendiamo impegnare la giunta regionale ad attivarsi subito presso il Governo affinché garantisca almeno due tamponi gratuiti alla settimana per ogni lavoratore e il potenziamento in Liguria di postazioni e siti dove poter eseguire i tamponi” concludono i consiglieri regionali del Carroccio.