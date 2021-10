Green Pass, il Movimento Italia Unita organizza a Ceriale una manifestazione contro le “imposizioni dittatoriali”

Ceriale. Una “manifestazione pacifica” contro “il Green Pass e contro le imposizioni dittatoriali e le privazioni delle libertà sociali ed economiche”. E’ quella che si terrà sabato 23 ottobre dalle 15 alle 17 nella pineta di Lungomare Diaz a Ceriale e che è stata organizzata dal Movimento Italia Unita presieduto da Francesco Nappi.

“Abbiamo deciso di promuovere questa manifestazione – spiega – su richiesta di un nutrito numero di persone residenti nella zona di ponente della nosra provincia. Come andiamo dicendo da tempo, il Green Pass non serve a tutelare la salute, ma nasconde i problemi della nostra economia: l’obbligo di certificazione verde, infatti, comporta (per chi non vuole sottoporsi a vaccinazione) dall’esborso di denaro per i tamponi alla perdita del lavoro e, in generale, una crisi economica e rincari diffusi su luce, gas e benzina”.

“Mario Draghi non è un premier, ma un curatore fallimentare – aggiunge Nappi – Noi vogliamo che questo bel Paese non affondi e perciò lotteremo con tutti i mezzi leciti questo Governo e le sue imposizioni dittatoriali”.

I rappresentanti del Miu ed i manifestanti saranno a Ceriale “e in tante altre piazze. Io personalmente sono reduce della doppia manifestazione di Roma del 9 e 15 ottobre e da quelle di Genova e Trieste”.