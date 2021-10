Green Pass, Ciangherotti (FI): “Dentisti non posso rilasciarlo ma medici di base e farmacisti sì. Assurdo”

Albenga. “Per lavoro eseguo tamponi ogni giorno, ma paradossalmente non posso accedere alla piattaforma polis al fine di rilasciare ai miei pazienti la certificazione che attesta l’esito negativo. Tutto questo è davvero un’assurdità”. Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti.

“I medici di base e i farmacisti possono accedere al portale, caricare gli esiti dei tamponi e ottenere il certificato per i loro pazienti. Perché i dentisti non possono fare la stessa cosa?,- si chiede Ciangherotti. – Si tratta di una limitazione incomprensibile. Regione Liguria dovrebbe quanto meno metterci nella condizione di poter trasformare la certificazione in green pass”.

Per ottenere spiegazioni e sollecitare una modifica inclusiva della procedura, il consigliere albenganese ha scritto a Regione Liguria e in particolare all’assessore alla Sanità Giovanni Toti: “La risposta che ho ricevuto non è assolutamente soddisfacente, – spiega ancora Ciangherotti. – La Regione sostiene che la mia categoria non rientri tra quelle che possono avere accesso alla piattaforma e come ulteriore incombenza mi chiede di inviare i risultati dei test antigenici rapidi ad Alisa. In realtà, per risolvere il problema sarebbe sufficiente fornirci le credenziali di accesso al portale, proprio come avviene per tutti gli altri colleghi medici”.

Un’opportunità, quest’ultima, che Ciangherotti rivendica a nome di tutta la categoria: “I dentisti eseguono tamponi anche per garantire la massima sicurezza nelle sale operative, – conclude. – Oggi, inoltre, sono sempre di più i pazienti che dopo il tampone richiedono anche il rilascio del green pass e non poterlo effettuare agevolmente rappresenta una limitazione ingiusta e ingiustificata. Ora che la Regione e l’assessore alla Sanità sono a conoscenza del problema, mi aspetto una risposta risolutiva nel pieno rispetto dei pazienti e della categoria a cui appartengo”.