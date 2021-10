Green pass al lavoro, le farmacie savonesi pronte all’assalto tamponi: sconti, convenzioni e abbonamenti

Savona. Costi ridotti, abbonamenti, convenzioni per i tamponi. È cosi che le farmacie della provincia di Savona si preparano al 15 ottobre, quando il green pass diventerà obbligatorio su tutti i posti di lavoro. Una misura che ha già fatto schizzare alle stelle il numero delle prenotazioni.

Secondo quanto raccontato da diverse farmacie del savonese, la maggior parte ha già esaurito i posti disponibili nelle prossime settimane e, in molti casi, i clienti si sono portati avanti prendendo appuntamento fino alla fine dell’anno.

Una situazione simile su tutto il territorio provinciale con i farmacisti che si dicono sorpresi della mole di prenotazioni e di conseguenza del numero di non vaccinati. E che soprattutto stanno lavorando per offrire un servizio a più cittadini possibili, anche fuori dall’orario di apertura. Vediamo nel dettaglio, come funziona nei vari comuni.

SAVONA: TAMPONI A COSTO RIDOTTO

Il costo del tampone è stato ridotto a 8 euro a Savona: “Ci siamo adeguati alle altre farmacie della zona” affermano dalla farmacia Piemontese in via Torino. “Ci è stato molto d’aiuto il dottor Marco Siccardi, grazie a lui abbiamo potuto abbassare un po’ il prezzo perché ci ha fatto formazione gratuita e un giorno alla settimana viene personalmente a fare i tamponi”, dichiarano dalla farmacia Fascie in via Boselli.

Ma per affrontare “l’ondata” di tamponi prevista per l’obbligo del green pass esteso ai lavoratori pubblici e privati, la farmacia Saettone ha deciso di raddoppiare il personale che effettuerà i tamponi: “Saranno 11 i professionisti che si occuperanno di fare i tamponi nella nostra farmacia – afferma il titolare, Federico Saettone -. Al momento a chiedere il servizio per ottenere il green pass sono circa 150/200 persone al giorno, ma prevediamo un aumento delle richieste nei prossimi giorni”.

“La richiesta è molto alta – si unisce Jacopo Maiolo, titolare della farmacia Fascie – quindi massimo impegno. Per venire un po’ incontro ai lavoratori tre giorni la settimana, lunedì mercoledì e venerdì, iniziamo a farli fin dalle 7.30 del mattino, fino alle 19.50. Per non creare code inenarrabili noi prendiamo appuntamenti per mantenere il distanziamento sociale e non creare assembramenti – prosegue Maiolo -. Si può venire anche senza prenotazione, ma c’è il rischio che non ci sia disponibilità. Si possono fissare più appuntamenti in modo da non dover fare la coda in farmacia per prenotare ogni volta”.

PONENTE: CONVEZIONI PER DIPENDENTI COMUNALI E FORZE DELL’ORDINE

Abbonamenti e convenzioni con Comune e forze dell’ordine, è questa una delle ricette utilizzate nel ponente savonese per riuscire a gestire la grande mole di richieste di tamponi in vista del 15 ottobre data in cui scatterà l’obbligo di Green pass per i dipendenti pubblici e privati.

A spiegarlo è Fabio Panizza titolare della farmacia San Michele di Albenga, dove ogni giorno vengono effettuati oltre 80 tamponi. “Abbiamo siglato delle convenzioni a prezzi calmierati con alcuni enti – racconta – Tra questi il Cral, sindacato dei dipendenti del comune, i quali, se privi di vaccino, presentando il badge potranno usufruire di tamponi con abbonamento e a prezzo inferiore”.

Per andare incontro ai lavoratori che devono timbrare il cartellino, è stato studiato un orario specifico. “Nella nostra farmacia il servizio è attivo fin dal mattino e anche la domenica pomeriggio”, sottolinea il farmacista.

Ma non solo Albenga, le convezioni riguardano anche Alassio, comune dove Panizza ha altre due farmacie. “Sono state siglate con i carabinieri e la polizia alassina”, spiega.

FINALE LIGURE: ABBONAMENTI DA 1O TAMPONI

Full di prenotazioni anche a Finale Ligure, dove per le prossime due settimane è quasi impossibile trovare un appuntamento per sottoporsi al tampone. E in alcune farmacie le prenotazioni arrivano già fino a dicembre.

“Siamo strapieni – raccontano dalla farmacia del Maestrale in via Giuseppe Garibaldi che effettua i tamponi durante l’orario di chiusura – salvo qualche disdetta, non ci sono più posti disponibili anche per la prossima settimana. In media effettuiamo una ventina di tamponi al giorno al prezzo di 15 euro e, data la richiesta, stiamo ragionando se proporre un abbonamento”.

Un’offerta che invece è già disponibile presso la farmacia Richeri in corso Europa a Finalpia, dove ai cliente è stata data la possibilità di acquistare un “kit” da 10 tamponi al costo di 100 euro, mentre il singolo test antigenico viene effettuato per 13 euro. “Abbiamo venduto circa una ventina di abbonamenti – spiegano dalla farmacia – e abbiamo appuntamenti già fissati fino a fine novembre. Queste settimana sono quelle per ora più piene, sono programmati una cinquantina di tamponi al giorno e non abbiamo più appuntamenti disponibili fino alla prossima settimana”.

La farmacia Richeri offre il servizio tutti i giorni dalla 8 alle 13 e dalle 15 alle 19:30, anche la domenica mattina (il pomeriggio solo quando è di turno).

In totale sono 5 le farmacie che offrono il servizio sul territorio, oltre a quelle già citate anche la farmacia del Borgo (via Generale Arnaldi, 11), la farmacia della Marina (via Pertica, 61) e la farmacia di Varigotti (via Aurelia, 100).

VARAZZE: TANTE PRENOTAZIONI E NON VACCINATI

“Non mi aspettavo così tante prenotazioni: la situazione è complicata per la gestione dei tamponi”. Ci accompagna nel magazzino che è stato allestito per effettuare questo tipo di analisi il dottor Fabio Renna della farmacia San Nazario, a Varazze.

C’è un’infermiera che tutti i pomeriggi, dal lunedì alla domenica, arriva per eseguire i tamponi in questo laboratorio creato appositamente.

“Aumento delle prenotazioni – continua – che addirittura arrivano alla fine dell’anno. Abbiamo cercato, a fronte di questa richiesta di andare incontro alla popolazione: con uno sconto sul prezzo base di 15 euro siamo passati a 12 euro a tampone. Una riduzione del 20 per cento”.

A questo punto chiediamo come viene effettuato il tampone. È disponibile il dottore che ci fa vedere la procedura.

“Mi sono stupito della quantità di persone che non hanno fatto il vaccino”. Secondo il farmacista una percentuale del 50%. “Mi aspettavo un aumento lieve e soprattutto pensavo ci fosse più gente vaccinata, ma così non è – sottolinea Renna – E non siamo ancora al 15 di ottobre, bisognerà attendere la prossima settimana”.

Un costo, quello dei tamponi, che inciderà sugli stipendi. “Diciamo che per poter lavorare ci vorranno circa duecento euro al mese. Noi arriviamo a 12 euro a tampone, è un costo anche per noi.”

VALBORMIDA: APPUNTAMENTI FINO A DICEMBRE E ORARI ANTICIPATI

Tutto esaurito e prenotazioni fino a fine anno. Nella farmacia Rodino di Cairo Montenotte, una delle poche della Valbormida ad effettuare i tamponi anticovid, è iniziata così la settimana dell’obbligo del green pass, che entrerà in vigore venerdì (15 ottobre) anche sui posti di lavoro pubblici e privati.

Una richiesta sopra le aspettative che, secondo il titolare cairese, “le farmacie non sono in grado di soddisfare. “È fisicamente impossibile – dice – sto cercando di convincere i miei clienti a vaccinarsi, secondo me dopo qualche settimana almeno gli indecisi decideranno di sottoporsi all’iniezione, sia per il costo dei tamponi che per la loro invasività” .

A richiedere i test rapidi, alcuni hanno già preso gli appuntamenti fino a dicembre, “sono lavoratori giovani, in media dai 20 ai 50 anni”, spiega Alberto Vieri che nella farmacia di via dei Portici dal lunedì al venerdì effettua circa 50 tamponi al giorno, uno ogni 10 minuti, e ha deciso di offrire il servizio ad un prezzo ridotto (pari a 10 euro) rispetto a quello stabilito dal Governo (massimo 15 euro a tampone).

Ad effettuare i tamponi antigenici anche la farmacia della Concordia nella frazione di San Giuseppe di Cairo, dove il servizio avrà un orario prolungato. “Non facciamo abbonamenti, ma cerchiamo di andare incontro alle esigenze di tutti garantendo per tutto il mese di ottobre il servizio anche al mattino presto e la sera tardi. Non sappiamo, però, quanto si potrà prolungare il servizio nei mesi successivi”, spiega il titolare.

Nel dettaglio, i tamponi verranno effettuati al costo di 10 euro per gli adulti dal lunedì al sabato (escluso il mercoledì) in tre fasce orarie: dalle 6:45 alle 7:40, dalle 12:45 alle 13:30 e dalle 19:30 in poi. Il servizio è attivo anche la domenica, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:30 alle 20:00.