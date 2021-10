Granfondo Bioenergy Food, successo di Jeremy Millo della Bicisport Ospedaletti

Loano. È francese di Mentone, Jeremy Millo, il vincitore della granfondo loanese. Tra le donne domina Ylenia Fazzone. La torinese Rodman Azimut Squadra Corse si aggiudica la vittoria tra le società.

È stata la salita di Caprauna ad operare la prima selezione di giornata portando in testa al gruppo un drappello di undici elementi. Non sono state da meno la salite del Colle San Bernardo e la bella ascesa verso Castelvecchio a definire lo status della corsa. All’ultimo scollinamento si presentano in sei e il pronostico è tutt’altro che scontato.

Ai meno 6 dall’arrivo, sugli strappi di Boissano, ognuno prova la sua azione, ma è poco prima di prendere l’ultima discesa ai meno due, che il mentonese Jeremy Millo, tesserato per la Bicisport Ospedaletti, allunga il passo guadagnando quei 150 metri che gli sono sufficienti per passare sotto il traguardo in solitaria a braccia alzate. È la volata degli inseguitori a piazzare Giacomo Giordano sul secondo gradino del podio e il valdostano Alain Seletto sul terzo.

Senza storia la gara femminile, che ha visto il dominio di Ylenia Fazzone, che ha preceduto sulla linea d’arrivo Lisa Aime e Matilde De Sciora.

Tra le società, che hanno portato a Loano in una splendida giornata di sole 120 partenti dei 150 iscritti, la più numerosa è stata la torinese Rodman Azimut Squadra Corse, davanti alla imperiese Bicisport Ospedaletti e alla cuneese Mente Corpo by Biemme.

I primi 10 classificati:

1° Jeremy Millo (Gs Bicisport Ospedaletti) 3:22:25.03

2° Giacomo Giordano (Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo) 3:22:31.59

3° Alain Seletto (Gs Bicisport Ospedaletti) 3:22:31.78

4° Andrea Timo (Tribe Hot Bikes) 3:22:31.99

5° Francesco Figini (Asd Pool Cantù 1999) 3:22:31.99

6° Riccardo Zacchi (Team Colpack Ballan) 3:22:32.20

7° Fabio Lanzone (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 3:26:52.78

8° Michele Rezzani (Dipa Falasca) 3:28:10.54

9° Fabio Capello (Team Bikest) 3:28:11.80

10° Dario Giuseppe Basile (Vigor Redmount – Freedom To Ride) 3:30:52.16

La classifica femminile:

1ª Ylenia Fazzone (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 3:56:09.59

2ª Lisa Aime (Gs Passatore) 4:05:13.88

3ª Matilde De Sciora (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 4:11:09.13

4ª Silvia Naula (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 5:02:35.00

Le prime 3 società:

1ª Rodman Azimut Squadra Corse

2ª Bicisport Ospedaletti

3ª Mente Corpo by Biemme

Il prossimo appuntamento con il Trofeo Loabikers, per la chiusura del circuito, è fissato a Pietra Ligure, domenica 31 ottobre.