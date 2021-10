Grandi eventi a Savona: Versace e Aschei puntano sul Capodanno, Meles sulla Festa della Birra

Savona. Al centro del dibattito di lunedì sera organizzato da IVG in cui i candidati sindaco in corsa per Palazzo Sisto hanno potuto confrontarsi (e scontrarsi) anche le manifestazioni e gli eventi. Tutti sono d’accordo all’unanimità che il rilancio della città di Savona debba passare dal turismo e dalla capacità di attrarre persone dalle altre città e regioni.

I candidati hanno proposto i loro “grandi” eventi per cui sono disposti a impegnarsi a riportarli in città: Capodanno per Aschei, Versace e Schirru (dopo un confronto con le associazioni); festa della birra per Meles, eventi legati al percorso di miglioramento della città per Russo.

Per il 2022 un bugdet al momento limitato quello indicato nel Documento Unico di Programmazione per il turismo che però può ancora essere sottoposto a modifiche con il trasferimento di risorse da altri capitoli di spesa. “Non si rilancia il turismo con fondi comunali“, dice Schirru. E Aschei ribatte convinto che non siano indispensabili grandi investimenti: “Non servono molte risorse per fare manifestazioni di qualità, eventi che devono allargare i propri orizzonti e attirare gente da altre regioni”.

Occasione per dare visibilità alla citta: “Danno lustro alla città, possono essere festival o manifestazioni di vario genere e diversa scala”, ha detto Russo. A proposito di manifestazioni che fanno da cassa di risonanza: “Savona è andata sotto i riflettori nazionali con il Meeting Ottolia – ricorda Schirru -. Serve investire sul campo sportivo perchè non si può fare altro senza spazi idonei, mettere risorse soprattutto sulle attività locali e pensare allo sport a livello educativo e senza dimenticare le cose di base per la vivibilità della città per i savonesi”.

Versace ribadisce la mancanza degli spazi idonei: “Gli eventi portano visibilità e ricchezza ma servono le strutture, non abbiamo spazio per il campo sportivo”. Un’occasione per permettere una crescita anche economica della città: “Gli eventi sono fondamentali per Savona e per portare una crescita economica – aggiunge Meles -. Distinguere tra finanziare iniziativa fine a se stessa o finanziare un evento con ricadute sul territorio“.

IL DIBATTITO

