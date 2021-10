Gran fondo di Alassio, parte il conto alla rovescia

E’ partito il conto alla rovescia per la Gran Fondo di Alassio che celebrerà la sua ottava edizione il prossimo 24 ottobre.

Si tratta dell’ultima manifestazione organizzata in questo 2021 dal Gs Alpi che – anche alla luce degli ultimi drammatici episodi avvenuti nel territorio ligure – ha deciso di allestire una Gran Fondo all’insegna della sicurezza.

“Ancora una volta – spiega il patron Vittorio Mevio – non abbiamo lesinato risorse per offrire ai nostri amici ciclisti una domenica di grande sport nel segno della serenità. Tutte le manifestazioni che abbiamo organizzato quest’anno si sono contraddistinte per gli elevati standard di sicurezza. E’ sempre stato così e sarà così soprattutto ad Alassio dove l’intera manifestazione è stata pensata nel rigoroso rispetto dei protocolli sulla sicurezza”.

Il percorso ricalcherà quello tradizionale delle passate edizioni con lo spettacolare arrivo collocato al Santuario di Madonna della Guardia, il più importante santuario mariano della Liguria e uno dei più importanti d’Italia.

La Granfondo Internazionale di Alassio è stata una delle pochissime manifestazioni che ha resistito alla pandemia Covid e, lo scorso anno, pur in un contesto logistico assai complicato, ha comunque portato a termine la sua edizione allineando sul traguardo ben 400 corridori.

Anche se l’aspetto agonistico ad Alassio passa sempre in secondo ordine, si riparte dal successo di Francesco Figini (Pool Cantù), che lo scorso mese di ottobre si impose sul percorso di 65 km davanti a Riccardo Sacchi del Team Colpack Ballan e a Fulvio Rosso della Rodeo Speed Bike. Sul percorso di 106 km l’aveva invece spuntata Riccardo Pichetta (Vigor Cycling Team) davanti a Paolo Castelnovo (MP Filtri) ed Ugazio Marcello (Pool Cantù).

Nelle due gare femminili, sul percorso corto, vinse Ilenia Fazzone (Roadman Azimut) davanti alla sua compagna di squadra Veronica Pardini e a Giulia Portaluri (Granbike Velo Club). Sul percorso lungo, invece, la vittoria era andata a Mara Manfredi (Vivi Somec) davanti a Sara Bernazzani (Vo2) ed Emanuela Fossa (GB junior Team).

Sul sito ufficiale della manifestazione, www.granfondoalassio.it, è possibile scaricare le tracce GPS, consultare le convenzioni alberghiere e, soprattutto, iscriversi alla gara.