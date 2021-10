Giustizia, i sindacati dichiarano la mobilitazione nazionale: “Non saranno i lavoratori a pagare”

Liguria. La Fp-Cgil, la Cisl-Fp e la Uilpa hanno dichiarato per oggi e domani la mobilitazione dei lavoratori della giustizia che proseguirà il 14 ottobre a Roma.

“La penuria di risorse materiali e l’informatizzazione, che rimane incompiuta nonostante gli ingenti investimenti, sono l’ultima piaga che colpisce una giustizia in condizioni sempre più drammatiche. La carenza di personale, a cui si aggiunge il sottodimensionamento degli organici in tutti i dipartimenti, ha raggiunto livelli allarmanti in alcuni uffici giudiziari, nell’esecuzione penale interna ed esterna e negli archivi notarili.

“Tra le scelte politiche sbagliate spicca inoltre quella che concerne il possesso del Green Pass negli uffici giudiziari e nelle strutture penitenziarie, inspiegabilmente imposto ai magistrati ma non all’utenza, come avvocati, periti, testimoni ecc., che affolla uffici ed istituti nonostante la pandemia ancora in atto – commentano i segretari Carmen Foti, segretaria Funzione Pubblica Cgil Genova, Franco Volpi, segretario regionale Fp Cisl e Paolo Badalini, segretario generale Uilpa Genova – Tutto questo, nonostante i sindacati abbiano richiamato più volte l’amministrazione al rispetto degli impegni presi e all’attuazione nel più breve tempo possibile degli accordi sottoscritti senza ricevere risposta dal Ministero, che dimostra così il totale disinteresse e il poco rispetto nei confronti dei dipendenti”.

Per queste ragioni Fp-Cgil, Cisl-Fp e la Uilpa hanno dichiarato la mobilitazione dei lavoratori della giustizia che proseguirà il 14 ottobre a Roma. Le organizzazioni sindacali sono state e saranno comunque pronte a sedersi al tavolo delle trattative per sottoscrivere accordi e trovare le soluzioni ai problemi, a condizione che la nostra voglia di cambiare, di innovare e di risolvere le questioni più impellenti sia condivisa da un’Amministrazione al momento inerte e refrattaria al cambiamento.