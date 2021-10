Giovane savonese trovato morto per strada a Valencia: ferite multiple e indagine per omicidio

Cairo/Valencia. E’ stato trovato ieri mattina poco prima delle 8 il corpo senza vita di un giovane 31enne originario di Cairo Montenotte. Secondo il giornale spagnolo Caso Abierto, il ritrovamento è avvenuto in un marciapiede della città di Valencia, nel quartiere di Casitas Rosa.

Si tratterebbe di Federico Occhipinti, classe ’90. La Polizia di Stato spagnola sta indagando sulla sua morte che secondo le prime osservazioni del medico legale potrebbe essere dovuta a un’aggressione. A essere colpiti duramente la nuca e i fianchi. Gli Agenti del Gruppo Omicidi della Polizia di Stato, secondo il giornale spagnolo, si sono fatti carico delle indagini per stabilire se si tratti effettivamente di omicidio o se, al contrario, la morte sia dovuta a caduta accidentale.

La morte dell’uomo di origini cairesi potrebbe essere avvenuta nella notte, ma a dare indicazioni più precise sarà l’autopsia che verrà effettuata sul corpo nei prossimi giorni. Nella mattinata di ieri, appena è stato ritrovato il corpo senza vita del giovane sul posto sono state inviate due ambulanze, le cui squadre hanno potuto solo confermare la morte dell’uomo.

Il ragazzo si era trasferito da alcuni anni in Spagna, poi era ritornato a Cairo per un po’ di tempo, per tornare a Valencia. Secondo le informazioni spagnole, il giovane potrebbe essere stato coinvolto in un giro di droga: era infatti uscito da poco dal carcere di Picassent.