Gastronomia, cultura, spettacoli teatrali, mostre d’arte: un florido sabato di eventi in provincia

“Se fa bello a San Gallo il bello arriva sino a Natale”, dice l’adagio. Le previsioni meteorologiche sono tutte a favore di questo sabato di metà ottobre, in cui si ricorda il monaco e missionario irlandese. Il sole che splenderà sulla riviera e l’entroterra savonesi consentirà a noi ferventi appassionati del fine settimana di godere di una florida giornata di relax e divertimento fra gustosi prodotti, incontri con speciali ciceroni, messe in scena uniche nel loro genere ed eccezionali dimostrazioni dell’estro umano.

A Cengio si terrà la diciassettesima edizione di “ZuccainPiazza”, festa dedicata alla Zucca di Rocchetta e quest’anno in particolare alla difesa della biodiversità e alla sostenibilità. Protagonisti saranno anche i prodotti della Val Bormida, in particolare i Presidi Slow Food, dell’Arca del Gusto e molti dei prodotti De.Co., fra cui il Moco, che animeranno un ricco e coloratissimo mercato. Uno spazio importante sarà dato anche all’incontro con una delegazione marchigiana della Valdaso, in provincia di Fermo, guidata dal sindaco di Monte Vidon Combatte.

Per le Giornate FAI d’Autunno 2021 il Gruppo Giovani della delegazione di Albenga-Alassio racconterà il primo borgo telematico d’Italia: Colletta di Castelbianco. L’associazione organizza infatti un’apertura nel borgo ligure per far conoscere l’incontro tra storia, architettura e tecnologia in questa frazione. Il primo itinerario, di carattere storico, approfondirà l’evoluzione della frazione passeggiando tra i caruggi, il secondo si concentrerà sull’aspetto architettonico degli edifici e racconterà dell’intervento di recupero del borgo realizzato negli anni ‘90.

A Savona i Cattivi Maestri porteranno in scena “Tata Mari” per la regia e supervisione alla scrittura di Annapaola Bardeloni, con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta, le musiche del Trio Lescano e gli arrangiamenti di Stefan Gandolfo. Uno spettacolo allegro e malinconico in cui la figura della tata perfetta, capace di mischiare reale e irreale, in un mondo che si muove tra regole ben precise, viene esaltata dalle canzoni del Trio Lescano e da ambientazioni che spaziano dai quadri di Henri Rousseau “il Doganiere” a “Viaggio sulla luna” di Georges Melies.

A Vado Ligure torna la Festa della Sostenibilità con tante iniziative per trascorrere una giornata divertente, creativa e sostenibile. Si comincia dalla mattina, armati di smartphone o fotocamera, con la maratona fotografica. Sia la mattina sia il pomeriggio ci sarà il laboratorio creativo sul mare per bambini. Per tutto il giorno all’angolo creativo “Goal 14” si potrà lasciare il proprio “messaggio” sul mare e sulla sostenibilità. Sono previsti piccoli gadget per tutti i bambini partecipanti fino ad esaurimento scorte.

Carcare ospita “La poetica del segno e del colore”, una mostra d’arte contemporanea internazionale con pitture, ceramiche, sculture e fotografie organizzata dall’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” e dal Comune con il patrocinio del Foro Cultural Puente de Encuentro Cordoba (Spagna). Quarantadue artisti espongono la loro speciale creatività. La luce dei loro lavori e i temi svolti mettono a fuoco il senso dell’universo tra musica, poesia, drammi e gioia. Sono sguardi senza limiti verso un’idea di spazio, vita e paesaggi possibili ai confini tra finzione e realtà, tragedia e speranza.