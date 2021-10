Galli canterini al pronto soccorso del Santa Corona: “Disagi per i pazienti, non facciamo entrare i parenti ma gli animali sì…”

Pietra Ligure. All’inizio erano stati visti con simpatia, ma dopo diversi giorni si è creata una situazione di disagio: gli operatori sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona denunciano la presenza di due galli canterini che da tempo stazionano nell’area del nosocomio pietrese, abbandonati da qualcuno…

“Se un malato è stato insonne tutta la notte e prende a riposare in mattinata, i due galli cantano in maniera continuativa e fastidiosa per tutto il giorno” afferma il personale sanitario.

“Inoltre, i due galli vengono nutriti da qualcuno, quindi non vanno via ed entrano anche nell’area dove arrivano le ambulanze per le varie emergenze”

“Una situazione davvero imbarazzante!!!”.

“Non facciamo entrare i parenti ma gli animali sì…”.

Gli operatori si sono già attivati per risolvere la presenza dei due galli, non più tanto simpatici come all’inizio: “Abbiamo chiamato ripetutamente la direzione sanitaria della Asl 2 che afferma di essersi già attivata, ma ad ora nessun riscontro”.

“Così, dopo nessun intervento e considerato il perdurare della situazione, abbiamo contattato anche l’Enpa: l’associazione, però, ci ha risposto di non avere le attrezzature adeguate per prendersi carico dei galli in quanto volatili…”.

“Auspichiamo che stavolta si possa finalmente intervenire per risolvere questa incresciosa situazione, che genera davvero disagi ai pazienti” concludono.