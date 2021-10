Gal Valli Savonesi: assegnati oltre 700mila euro per enti e imprese

Savona. Nell’ultimo Consiglio direttivo il GAL Valli Savonesi ha approvato le prime graduatorie istruite dall’Ispettorato Agrario in merito ai bandi attivati.

Sono quindi iniziate le procedure per gli atti di ammissione a sostegno di imprese ed enti per un totale di 724.800 euro.

Finanziate le domande sul progetto integrato dedicato alla birra (finalizzato ad ottenere birre da ingredienti autoctoni o locali) per 152.590 euro, con una riapertura del bando in corso per altri 70.000 euro a disposizione dei trasformatori di prodotto inclusi nel partenariato.

Risorse per 195.000 euro alle imprese della filiera forestale, rivolto a sostenere investimenti in energie rinnovabili e a piccoli impianti a biomassa di origine forestale per la produzione e la distribuzione di energia termica a servizio di edifici pubblici: per questo settore è prevista una nuova fase di finanziamenti non appena sarà completata la relativa istruttoria.

Anche il progetto integrato “Piante Officinali”, per aiuti destinati alla promozione e allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, riceve dal GAL il nulla osta per 110.200 euro a beneficio di tutte le aziende del partenariato.

Il progetto “Fauna Selvatica – Gestione del Conflitto” mette in campo altri 68.500 euro che saranno utilizzati dall’Ente Parco del Beigua per uno specifico studio di monitoraggio sulla presenza del lupo.

Inoltre, il Consiglio ha esaminato la procedura sulle piccole imprese turistiche relative al progetto “Experience”, dovendo rinviare l’approvazione definitiva in attesa dell’esito finale della graduatoria: a livello informale sono 10 le domande approvate per un totale di 205.000 euro di fondi erogabili. Il bando riguarda la “filiera turistica” con riferimento alla promozione dell’entroterra, sostenendo la formazione di gruppi di cooperazione come reti di impresa e/o associazioni temporanee di impresa.

“Per tutti i componenti del Consiglio direttivo, oltre che per il sottoscritto e per lo staff del GAL Valli Savonesi, non è mai cessato un lavoro complesso e prolungato che finalmente sta portando ai primi risultati concreti, con l’assegnazione di importanti finanziamenti a livello pubblico e privato che saranno fondamentali per la ripartenza e il rilancio economico del nostro territorio, con particolare riferimento a settore strategici e sinergici tra privati e settore pubblico” afferma il presidente del GAL Valli Savonesi Osvaldo Geddo.