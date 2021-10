Futura e Fiaip Savona uniscono le forze, obiettivo: formare i mediatori immobiliari di domani

Savona. L’ente di formazione di Confartigianato Savona e Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) hanno siglato un accordo di collaborazione per la formazione dei mediatori immobiliari del futuro.

“Oggi, dalla collaborazione con l’ente di formazione Futura, nasce una concreta possibilità di crescita per i nostri associati. Il mercato e il sistema immobiliare necessitano di professionisti sempre più aggiornati. Per questo abbiamo in cantiere una serie di percorsi formativi di specializzazione rivolti alla categoria e che saranno fruibili già nel nuovo anno, – è il commento del presidente di Fiaip Savona Becchi. – Inoltre, dobbiamo guardare ai giovani che vogliono affacciarsi a questa professione e, infatti, abbiamo scelto di partire proprio da loro”.

Sono già aperte le iscrizioni per il primo corso di formazione organizzato da Futura e riconosciuto da Alfa Regione Liguria per prepararsi all’esame, il cui superamento è necessario per accedere alla professione di agente immobiliare.

“L’iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio e quindi l’accesso alla professione sono subordinati al superamento di un esame teorico. Abbiamo progettato insieme a Fiaip un corso di 120 ore necessario per il superamento dell’esame, che fornisca le necessarie competenze anche grazie alla selezione accurata di docenti provenienti dal settore”, hanno spiegato da Futura.

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 ottobre: Fiaip e Futura Confartigianato Savona “sono a disposizione per informazioni e approfondimenti”.