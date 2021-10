Funivie Savona, Ripamonti (Lega): “Il Pd si sveglia solo in campagna elettorale”. Benveduti: “C’è chi parla e chi lavora”

Savona. “La campagna elettorale fa miracoli, aiuta il risveglio più del caffè. Il Pd quando vede i seggi elettorali aperti cerca di recuperare in pochi giorni quello che non ha considerato per anni”. Lo dice in una nota il senatore della Lega Paolo Ripamonti, vice presidente commissione Industria e coordinatore Lega Liguria in provincia di Savona.

“Su Funivie si sono distinti per un silenzio assordante mentre la situazione veniva più volte mitigata da emendamenti e interventi diretti della Lega a Roma e in Regione. L’emendamento che garantisce la continuità salariale ai lavoratori è firmato dai deputati Foscolo, Rixi e altri parlamentari liguri tra i quali spicca l’assenza del Pd. La tempistica poi è imbarazzante visto che tutto ciò che Vazio-Arboscello rivendicano è già stato ottenuto dalla Lega. Non ultimo, manca la loro presa di posizione nei confronti di chi dovrebbe fare ricorso alla cassa integrazione, cioè all’azienda”.

“A pensare male si fa peccato, ma a volte… Il ministro Giorgetti è venuto a Savona, ha sentito le organizzazioni sindacali e con lui si stanno muovendo anche l’assessorato regionale allo Sviluppo economico e l’Autorità di sistema per costruire insieme il futuro di Funivie nonostante lo scarsissimo impegno Pd sul tema.”

L’assessore regionale allo sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti aggiunge: A pochi giorni dal ballottaggio, guarda caso, il Pd si è accorto del problema di Funivie di Savona. Il maldestro tentativo del consigliere Arboscello di intestarsi battaglie altrui, quando il contributo del Pd è stato pressoché nullo, spalanca ancora una volta gli occhi ai cittadini chiamati a decidere a chi affidare la gestione del proprio comune nei prossimi cinque anni”.

“Se non fosse stato per l’intervento della Lega, in particolare del senatore Paolo Ripamonti e della deputata Sara Foscolo – aggiunge l’assessore – oggi non parleremmo di messa in sicurezza e ricostruzione di questo impianto, altamente strategico per il territorio ligure, né tantomeno sarebbe garantita la continuità occupazionale fino a novembre dell’anno prossimo. Soprattutto grazie al loro impegno, e a quello del ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che ha ascoltato nelle scorse settimane a Savona le organizzazioni sindacali, si devono i risultati citati dal consigliere regionale. Senza dimenticare, il lavoro che, come amministrazione regionale, abbiamo portato avanti con la struttura commissariale, per avviare nei tempi più brevi i lavori di ripristino dell’infrastruttura funiviaria, rimasta danneggiata dagli eventi metereologici dell’autunno 2019”.

“Insomma, anziché mettere pressione all’azienda per richiedere l’attivazione della cassa integrazione, rivendicano tutto ciò che è stato ottenuto dalla Lega. Fortunatamente i savonesi non hanno l’anello al naso, e ricordano chi si è speso per il territorio. Per la politica del fare, noi ci siamo stati e ci saremo” conclude Benveduti.