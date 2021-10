Finale, il presidente Cappa tuona: “Viene da pensare alla malafede visto l’arbitraggio”

Il presidente del Finale Candido Cappa non le manda a dire dopo la partita persa questo pomeriggio dalla sua squadra per mano dell’Albenga. La rete decisiva che ha regalato la vittoria agli ingauni è stata siglata da Sancinito su punizione.

“Il pareggio ci sarebbe stato stretto – commenta Cappa – Forse, la terna arbitrale non era in giornata: ne ha combinate di tutti i colori. Non sono abituato a dare la colpa agli arbitri, né mi piace rilasciare le interviste. Oggi è stata una cosa scandalosa, viene quasi da pensare alla malafede. O forse sono scarsi e basta”.

L’episodio madre del malcontento, un rigore non concesso ai giallorossi. “Passando all’analisi tecnica – conclude – abbiamo sbagliato un sacco di occasioni. Quindi anche colpa nostra. C’era un rigore grosso come una casa. Fossimo andati sull’1 a 1, avremmo potuto vincerla. Ci consoliamo con una grandissima prestazione”.