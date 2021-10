Fiere, concerti, gare sportive, arte: una prosperosa domenica di eventi in provincia

Il 17 ottobre 1888 l’americano Thomas Alva Edison presentò formale richiesta di brevetto per il fonografo ottico, il primo cinematografo. Lo stesso giorno dello stesso mese ma oltre un secolo dopo anche noi arguti “inventori” del fine settimana avremo l’immancabile occasionissima di “brevettare” gli eventi culturali, sportivi, artistici e di tempo libero che la nostra fidata “società di produzione”, l’agenda di IVG.it, sfornerà per noi in questa prosperosa e beneaugurante domenica autunnale.

Inverno, primavera, estate, autunno… Ormai bisogna essere sempre preparati per tutte le condizioni climatiche e meteorologiche che il tempo ci può far trovare come “sorpresa”! L’occasione migliore è fare quattro passi tra le migliori bancarelle della Liguria, quelle del Mercato Riviera delle Palme, che animeranno Cogoleto. Il mercato è garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di commercianti.

Savona ospita il “Maelstrom Trio Live”, concerto pop rock con Luca Pileri alla chitarra solista, Daniele Crisafulli alla batteria e Umberto Migliardi al basso per la rassegna #OFF del Voxonus Festival. I giovani musicisti presenteranno il loro ultimo progetto ed eseguiranno brani di Miles Davis, Hans Zimmer, The Beatles, Stevie Wonder, Toto e tanti altri. Lo spettacolo è un viaggio musicale attraverso un sound su cui far confluire come un “maelstrom”, un vortice, sonorità provenienti da pop, rock, blues, soul, latin e molto altro per arrivare alla musica da film, in cui ogni sonorità può essere introdotta in funzione di un’immagine, un contesto o uno storytelling.

A Loano si correrà la Granfondo BioEnergy Food, gara ciclistica organizzata dal Gruppo Sportivo LöaBikers e valida come prova del Campionato Nazionale ACSI. La competizione sarà aperta a tutti i cicloamatori e cicloturisti di entrambi i sessi, italiani e stranieri, compresi tra i 16 e 70 anni, sia tesserati all’ACSI o ad enti della Consulta Nazionale sia non tesserati e in possesso di certificato medico attestante la buona salute. Lungo l’itinerario gli atleti toccheranno diversi comuni.

Domenica potremo partecipare ad un’escursione in compagnia di una guida ambientale nello scenario naturale mozzafiato del maestoso promontorio di Capo Noli, attraverso il Sentiero del Pellegrino che collega Noli a Varigotti. La gita offrirà panorami unici sulle vertiginose falesie rocciose del Capo, sul Golfo dell’Isola, sulla Baia dei Saraceni e su buona parte della Liguria centrorientale. Lungo il percorso s’incontreranno le tre chiese romaniche che caratterizzano la zona (San Lazzaro, Santa Margherita e San Lorenzo), il Semaforo e la Torre delle Streghe.

Albissola Marina ospita invece una bellissima mostra in cui il savonese Claudio Carrieri, apprezzato da anni sulla scena artistica contemporanea nazionale, espone il suo ultimo ciclo pittorico dedicato a “Rose e Burlanchi” e alcune ceramiche rappresentative del suo percorso espressivo. Il messaggio è chiaro e profondo: è possibile vedere l’energia dell’universo anche in quelle minuscole polle d’acqua che un tempo si trovavano più frequentemente in mezzo agli orti e che nell’entroterra savonese vengono chiamati “burlanchi” da chi coltiva e conosce i ritmi della terra.