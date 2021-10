Facebook, Instagram e WhatsApp “down”: social e app di messaggistica smettono di funzionare

Mondo. Facebook, Instagram WhatsApp “down”. A partire dalle 17:40 circa di oggi (4 ottobre) tutte e tre le piattaforme di Mark Zuckerberg risultano inutilizzabili.

Sul social netowrk Facebook, sia tentando l’accesso via computer sia via smartphone o tablet, compare la scritta “Sorry, something went wrong”. Nessun aggiornamento, invece, per quanto rugiada il feed di Instagram.

Anche il servizio di messaggistica WhatsApp ha smesso di funzionare sia da pc (app web) che da smartphone e tablet, con la scritta “connessione” in corso ma senza alcun esito.

I siti che raccolgono le segnalazioni degli utenti italiani, confermano la situazione e anzi allargano il problema, almeno parzialmente, ai principali operatori telefonici.

Ovviamente la notizia si è subito diffusa in rete con migliaia di utenti “a caccia” di risposte, in particolare attraverso Twitter dove stanno spopolando gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown

“Siamo consapevoli che alcune persone stanno avendo problemi ad accedere ai nostri prodotti e app. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità più velocemente possibile e ci scusiamo per ogni inconveniente”, ha scritto Facebook su Twitter.

E l’account ufficiale di Twitter ha colto la situazione con ironia, dando il benvenuto a un numero insolitamente alto di utenti: “Ciao a letteralmente tutti”.

Il motivo del malfunzionamento non è al momento noto anche se il potrebbero essere correlato problemi DNS. E questo significherebbe un ripristino del servizio lento e graduale .