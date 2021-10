Esordio con vittoria per il Basket Loano Garassini: superato il Basket Sanremo 101-59

Loano. Esordio con vittoria per il Basket Loano Garassini, che nella prima partita di campionato (disputata ieri sul parquet di casa) ha superato il Basket Sanremo per 101 a 59.

Prima della partita, il neo vice sindaco Gianluigi Bocchio ed il consigliere comunale Emanuele Campisi hanno portato alle squadre e al pubblico presente al PalaGarassini il saluto dell’amministrazione comunale di Loano e dell’assessore allo sport Enrica Rocca, augurando a tutti “un buon anno sportivo”.

Bocchio ha commentato: “Oggi è un giorno importante per lo sport e in particolar modo per lo sport loanese. Dopo quasi due anni, infatti, riparte un campionato regolare. E questa è già una grande conquista, nonostante persistano alcune regole e restrizioni come l’obbligo del Green Pass ed i limiti di capienza alle strutture. Ma la cosa importante è che finalmente si possa ripartire. E lo facciamo tutti con grande entusiasmo e tanta voglia di giocare dopo la pandemia”.

Prima della partita Bocchio ha poi fatto conoscenza del nuovo presidente dell’Asd Basket Loano “E. Garassini”, Andrea Maineri, subentrato all’ormai ex presidente Francesco Cacace.

La partita è stata corretta e piacevole da vedere. Il Basket Loano ha agevolmente superato gli avversari davanti ad un pubblico di circa 150 persone.