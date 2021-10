Esenzione pedaggi A6, Mirri (Pd): “Proposta già avanzata in Consiglio provinciale, la Lega non metta bandierine…”

Val Bormida. “Il consigliere e capogruppo di maggioranza a Cairo Montenotte Marco Dogliotti, nonché militante della Lega, forse è rimasto in “letargo politico” per sette mesi”.

L’affondo arriva dal consigliere provinciale e consigliere comunale a Carcare Rodolfo Mirri (Pd), che commenta la presa di posizione in merito all’esenzione del pedaggio autostradale sulla A6 a seguito dei lavori sulla tratta.

“Eliminare il pagamento del pedaggio lungo l’autostrada A6 nel tratto Millesimo-Savona, in entrambe le direzioni resta una priorità per la comunità Valbormidese, una situazione che da tempo crea infiniti disagi ai cittadini e che in questo momento è ulteriormente aggravata dalla moltitudine di cantieri attivi sulla tratta”.

“Per questo il 25 febbraio 2021 il gruppo Pd ha presentato un ordine del giorno in Consiglio provinciale per chiedere l’eliminazione del pedaggio autostradale, approvato da tutte le forze politiche presenti durante la seduta del 12 marzo 2021”.

“Basta mettere bandierine su questioni che riguardano tutti i cittadini e per le quali è un dovere delle istituzioni agire in modo compatto e unitario” conclude Mirri.

Il dibattito si è riacceso dopo la presentazione del piano messo a punto tra Provincia di Savona e Autofiori, che non prevede, però, alcuna compensazione per gli utenti che continueranno a pagare i pedaggi di un’autostrada soggetta a cantieri e conseguenti disagi.