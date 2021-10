Enogastronomia, incontri, aquiloni, gare sportive, libri: un “saporito” sabato di eventi provincia

Con la firma del Trattato di Berna il 9 ottobre 1874 viene istituito quella che è oggi l’Unione Postale Universale e da allora in tale data si celebra la Giornata Mondiale della Posta. Quante lettere ed email abbiamo spedito nella nostra vita e quante ne spediremo ancora! In questo 9 ottobre 2021 saremo invece noi stessi a “spedirci” in ogni destinazione possibile della provincia di Savona per “recapitare” la nostra presenza e attuosa partecipazione nelle decine e decine di eventi verso cui la “centrale operativa” di IVG.it ci può “smistare”.

A Finalborgo torna il Salone dell’Agroalimentare Ligure, manifestazione enogastronomica consolidata e di carattere internazionale. Il tema della diciassettesima edizione “I giovani sono il nostro futuro” è un inno alla ripartenza. L’evento valorizza il territorio attraverso le peculiarità enogastronomiche regionali e le sue produzioni di qualità. La rassegna espositiva comprende un’ampia area di spazi in cui le imprese liguri potranno presentare i propri prodotti caratterizzati da elevati livelli di qualità e tipicità, con la presenza di aziende “ospiti” dalle regioni limitrofe.

Laigueglia rivivrà le antiche rotte degli scambi commerciali e culturali grazie a “Il Salto dell’Acciuga”. La manifestazione, unica nel suo genere, riproporrà la rinnovata “Via del Sale”, che ha fatto incontrare molte comunità, attraverso iniziative, mostre, associazionismo, musica, danze, poesia, letteratura, enogastronomia e molto altro. Il tema della decima edizione sarà appunto il “Sale”: bene prezioso, merce da vendere o scambiare che ha percorso terre e mari, da luoghi lontanissimi, per sulle nostre mense, testimoniando il lavoro di milioni di persone di tutto il mondo.

A Spotorno l’associazione aquilonistica genovese 30 Kite Club organizza la ventunesima edizione di “One Sky One World” (“Un Cielo Un Mondo”), aderendo così all’evento in contemporanea mondiale che inneggia alla pace e alla rispettosa ed equa condivisione delle risorse della Terra. L’edizione 2021 attirerà l’attenzione su due situazioni diverse ma entrambe simbolo della necessità che il mondo cerchi strade nuove per eliminare, o almeno ridurre, le situazioni di palese ingiustizia: la prigionia di Patrick Zaky e la tragedia dell’Afghanistan.

Dopo la pausa legata all’emergenza Covid-19 ad Albenga si terrà la quarta edizione di “Dritti all’Isola”, gara di nuoto in acque libere che unisce agonismo e natura e in cui gli atleti si cimentano nella circumnavigazione dell’area marina protetta della Gallinara. I partecipanti potranno percorrere quattro diverse distanze: 1 km, aperta a tutti, anche ai più piccoli (500 metri andata e ritorno); 2 km (intermedia per tutti); 3.5 km per chi ha preparazione a sufficienza e vuole togliersi lo sfizio di toccare l’isola con mano (1.750 metri andata e ritorno); 5 km, dedicata ai nuotatori più esperti.

A Savona andrà in scena “Johanna Padana a la descovèrta de le Americhe” di Dario Fo, adattamento al femminile di Marina De Juli. In un monologo comico, grottesco e a tratti drammatico si racconta la storia di un popolo indio vincente che riesce a resistere alla spietata invasione spagnola grazie alla propria intelligenza e fantasia. La storia di Johanna è quella di un viaggio attraverso culture, popoli, territori, tra gente qualunque, che forse alla storia ufficiale non interessa ma che fa la Storia.

A Garlenda l’autrice ingauna Eleonora Mantovani presenterà l’adrenalinico thriller “Suite mortale”. Le indagini della protagonista, la vicequestora Dalila Zanetti, si snoderanno in una calda estate, tra Zuccarello, Alassio e Laigueglia, e in una caccia all’uomo, uno spietato killer, che non mancherà di suspense e inaspettati risvolti. Pianista e insegnante nella sua scuola di musica e arte di Albenga, Mantovani scrive da moltissimi anni prediligendo la saggistica. “Suite mortale” è il suo primo romanzo.