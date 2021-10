Elezioni, Schirru: “Con Letta c’erano quelli che hanno affossato Savona. Non dobbiamo riconsegnare loro la città”

Savona. “Percepire la fretta con la quale il segretario del Partito Democratico Enrico Letta si è precipitato a Savona per correre a sostenere il candidato Marco Russo fa sorridere, visto che in prima battuta sembrava che non dovesse presentarsi nessuno e lo stesso Russo aveva dichiarato di non aver bisogno di sponsor”. E’ così che Angelo Schirru, candidato sindaco a Savona commenta l’arrivo di Enrico Letta questa mattina nella città della Torretta.

“Pare evidente che l’idea di poter occupare delle poltrone abbia fatto ritornare alla mente a molti dove si trovi Savona, città che prima non raggiungevano neanche con il navigatore – prosegue Schirru -. Purtroppo se ne sono ricordati anche quelli che hanno portato questa città in dissesto finanziario, spalleggiati da quelli che, invece, per lunghi decenni hanno tenuto la nostra regione legata al palo, senza consentirle di proiettarsi verso il futuro che merita”.

“Credo che anche Savona meriti di tornare a volare, dopo tanti anni di tagli e privazioni, ma per centrare questo risultato occorre non tornare indietro ed evitare di riconsegnare la nostra città a quelli che erano in piazza oggi insieme a Enrico Letta, perché sono gli stessi che hanno generato tutti i disastri che ci portiamo dietro da anni” conclude il candidato sindaco di centrodestra.