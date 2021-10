Elezioni: alle 19 nel savonese l’affluenza sfiora il 40%, già “eletti” i sindaci di Nasino e Castelbianco

Savona. Ci sono già due sindaci eletti in provincia di Savona. Si tratta di Roberto De Andreis a Nasino e di Franco Aurame a Castelbianco: in entrambi i Comuni oggi pomeriggio è stato superato il quorum del 40% di elettori al voto, rendendo di fatto certa l’elezione dell’unico candidato in lista. Con un distinguo: a Castelbianco la quota è stata raggiunta ufficialmente (40,86%), mentre a Nasino la percentuale attuale (27,34%) diventa sufficiente nel momento in cui si scomputano dal totale necessario gli elettori residenti all’estero.

In generale in provincia l’affluenza alle 19 si attesta al 38,46%. Un dato che continua ad essere più basso rispetto all’ultima tornata, quando a quest’ora si era raggiunto il 53,74%; va detto, però, che questa volta è possibile votare anche di lunedì, fino alle 15 (sebbene sulla giornata di domani incomba l’allerta meteo arancione e rossa, particolare che ha spinto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a lanciare un appello ai cittadini a votare nella giornata di oggi).

Nel capoluogo, Savona, affluenza perfettamente “in media” con quella provinciale: 37,90%, con 18.821 elettori in totale andati alle urne.

L’affluenza più alta si registra senza dubbio a Testico: quando ovunque si è sotto il 45%, qui si è già raggiunto il 61,18%. Seguono con ampio distacco Bergeggi (44,01%), Stella (42,85%) e Spotorno (41,36%). Solo a Stella il dato è paragonabile a quello di 5 anni fa; in tutti gli altri casi il calo di affluenza è comunque significativo.

Le affluenze più basse si registrano invece a a Stellanello (30,23%), Calice Ligure (34,89%) e Savona. In realtà la più bassa di tutte è quella di Nasino (27,34%): qui però, come detto in apertura, su 256 elettori più di 100 sono residenti all’estero. Un particolare che abbassa il numero di lettori necessari per raggiungere l’elezione (dato che gli iscritti all’Aire in questa tornata elettorale non vanno calcolati nel quorum). Dovrà attendere invece Alessandro Comi, unico candidato a Calice Ligure: alle 19 l’affluenza nel suo Comune è ferma al 34,89%.

Clicca qui per vedere i dati savonesi relativi all’affluenza per le comunali.

DOVE SI VOTA

Si va alle urne in 14 Comuni: l’unico con più di 15 mila abitanti (e nel quale, quindi, è possibile andare al ballottaggio) è ovviamente Savona (58.566), che conta 49.708 elettori. Poi, per dimensioni, seguono Varazze e Loano che hanno rispettivamente 12.280 e 9.405 elettori. Gli altri Comuni: Balestrino (636), Bergeggi (994), Borgio Verezzi (2.089), Calice Ligure (1.744), Castelbianco (279), Nasino (256), Spotorno (3.237), Stella (2898), Stellanello (734), Testico 152 e Tovo San Giacomo (2.275).

In tutto saranno 86.687 gli elettori nel savonese chiamati al voto per questa tornata di amministrative, per un totale di 108 seggi aperti.

Le urne saranno aperte fino alle 23, e poi domani dalle 7 alle 15. Lo spoglio dei voti comincerà subito la chiusura dei seggi. Nei comuni che superano i 15mila abitanti (per il nostro territorio solo il capoluogo di Savona) il ballottaggio è previsto domenica 17 ottobre e lunedì 18. Per poter votare occorre presentare un documento d’identità in corso di validità e la tessera elettorale.

Qui l’elenco completo dei comuni, dei candidati sindaco e delle liste.