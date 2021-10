Renato Dacquino sfonda e arriva il suo “ter” da sindaco di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. E’ ancora Renato Dacquino il sindaco di Borgio Verezzi, centrando così l’obiettivo del terzo mandando consecutivo da primo cittadino.

Anche se mancano ancora i dati definitivi, secondo le prime proiezioni la sua lista “Nuova via per Borgio Verezzi” ha ottenuto la maggioranza dei voti: il 62,40 per cento, pari a 707 voti.

Esce dunque sconfitto dalla competizione Gabriele Murrighile, la cui lista “Borgio Verezzi per tutti”, ha ottenuto solo 426 voti totali, pari al 37,60 per cento dei voti.

Per il suo ambito e sospirato “ter” il sindaco Dacquino potrà contare su nuove leve nella sua squadra, sia in giunta comunale quanto nella stessa maggioranza consiliare. Ma ha già avvertito che non sarà “semplice traghettatore”, anzi, è pronto a rafforzare ancora la sua “leadership” e ruolo di coordinamento.

Per Gabriele Murrighile una sfida certamente difficile, se non impossibile, nonostante l’impegno e la dedizione messi in campo nel rush finale della campagna elettorale

Oltre al già annunciato possibile assessore esterno, Renzo Locatelli, la lista è formata da: Aicardi Veronica (36 anni), Berro Amedeo (59), Dacquino Renato, Ferro Pierluigi, Garofalo Sonia, Mengarelli Daniela (52), Locatelli Renzo, Pizzonia Maddalena (27), Porrini Annamaria (56), Quaglia Francesco (44), Rolando Mattia (36), Sironi Luigi (61).