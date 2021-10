Effetto obbligo green pass, boom di tamponi in Liguria: oltre 15mila in 24 ore

Liguria. Se già ieri, nel primo giorno di entrata in vigore del green pass obbligatorio per lavorare, il bollettino parlava di quasi 12000 tamponi, oggi si segna un nuovo record: il dettaglio dei 64 nuovi positivi registrati in Liguria è infatti a fronte di 12.339 tamponi antigenici rapidi e 2.830 tamponi molecolari: in tutto oltre 15mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ questo il dato che emerge dal bollettino di oggi di Regione/Alisa.

Nei giorni scorsi le istituzioni sanitarie hanno ripetuto a più riprese che, al momento, in Liguria, l’offerta diagnostica per quanto riguarda i test covid è per ora sufficiente a soddisfare la domanda ma se le richieste dovessero aumentare ancora con questo trend inizierebbero a esserci problemi di gestione.

I tamponi molecolari o rapidi con rilascio del green pass, in caso di negatività, possono essere effettuati da ospedali, centri clinici privati e laboratori ma anche dalle farmacie pubbliche e private abilitate al sistema che ieri, dopo ore di iper-accesso, è infatti andato momentaneamente in tilt.

Per quanto riguarda gli altri dati del bollettino di oggi, si segnalano, appunto 64 nuovi casi positivi in Liguria di cui solo 3 nel territorio della Asl 2 Savonese e 26 in quello della provincia di Genova.

Non sono registrati decessi, il numero di ricoveri in ospedale è in lieve calo: tre pazienti in meno di ieri, di cui 59 nei reparti covid di cui 6 in terapia intensiva. I guariti sono 57 e le persone in quarantena, seguite a casa, sono 840, 16 più di ieri.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, non ci sono particolari balzi rispetto ai giorni scorsi legati all’entrata in vigore del green pass obbligatorio: ieri sono state effettuate 1490 prime dosi in Liguria su 4824 dosi totali somministrate.

PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 265. Le persone ricoverate in ospedale sono 12 (una in meno di ieri), nessuno in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 300.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 329.667 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 867 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 159.447 (di cui 2.353 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.986 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.623 persone.