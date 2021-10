Effetto green pass, nessuna corsa alla vaccinazione ma in farmacia per l’agognato test antigenico

Liguria. Nessun boom di richieste per vaccinarsi ma una (ripetuta) corsa in farmacia per l’agognato test antigenico che offre 48 ore di libertà anche agli irriducibili. E’ questo che dicono i numeri riguardo le vaccinazioni e i tamponi che fotografano “l’effetto green pass“.

Ma quanti sono davvero i non vaccinati in Liguria? In che fascia d’età si collocano? E soprattutto: stanno diminuendo o la campagna di immunizzazione è arrivata ormai allo “zoccolo duro” impossibile da scalfire?

Partiamo dal dato complessivo. In Liguria, secondo gli ultimi dati forniti dalla fondazione Gimbe che risalgono a venerdì 29 ottobre, il 74,8% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale mentre il 78,1% ha ricevuto almeno la prima dose. Questo significa che il 21,9% dei residenti non ha alcuna protezione contro il Covid, più di un quinto. In questo numero, però, sono compresi anche i guariti da meno di sei mesi e i bambini dai 12 anni in giù che per ora non possono vaccinarsi. È comunque una percentuale leggermente più alta che nel resto d’Italia (21,4%).

Analizzando le singole fasce d’età grazie all’ultimo report settimanale del ministero della Salute (dati aggiornati al 29 ottobre), è scendendo sotto i 60 anni che troviamo significativi tassi di scopertura. In Liguria tra i 50-59enni il 16,84% non ha ricevuto nemmeno la prima dose, dato che schizza al 20,91% nella fascia 40-49 anni: significa che oltre una persona su cinque in questa categoria non si è mai vaccinata contro il Covid. Scendendo ai trentenni la percentuale si abbassa al 18,68% e cala drasticamente nella fascia 20-29 anni all’11,78%. Molto più alto il dato dei 12-19enni che si attestano al 35,35% di non vaccinati.

È significativo il fatto che la Liguria abbia una quota di non vaccinati superiore alla media italiana in tutte le fasce d’età eccetto una, quella dei ventenni (il dato nazionale è comunque basso, 12,22%). Per il resto sono le percentuali a parlare: in Italia non è vaccinato il 13.22% dei cinquantenni, il 17,14% dei quarantenni, il 17,19% dei trentenni, il 28,01% dei minorenni vaccinabili.

Ma come stanno evolvendo questi numeri nel corso delle settimane? La quota dei non vaccinati è in continuo calo, ma a ritmi piuttosto ridotti. Nella fascia più critica, quella dei 40-49enni, la Liguria è passata dal 22,29% di persone scoperte il 15 ottobre (data di entrata in vigore del green pass obbligatorio per lavorare) all’attuale 20,91%, cioè 1,39 punti percentuali in due settimane. In linea teorica, tenendo questo passo, per vaccinare tutti ci vorrebbero circa 7 mesi. La crescita regionale tuttavia è più alta di quella nazionale (recuperati 1,17 punti percentuali nello stesso periodo).

Osservando l’attuale tendenza delle prenotazioni delle prime dosi, che sono in calo nonostante la soddisfazione espressa dal presidente ligure Giovanni Toti, appare piuttosto irrealistico che i non vaccinati cambino idea in massa. Come ha osservato la fondazione Gimbe nel report nazionale, “la media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati si è ridotta da 58.620 del 19 ottobre a 27.601 del 26 ottobre; nell’ultima settimana sono solo 193.205 i nuovi vaccinati (-52,9% rispetto alla settimana precedente). E con quasi 7,5 milioni senza nessuna dose di vaccino si allontana l’obiettivo di raggiungere il 90% di copertura vaccinale negli over 12“.