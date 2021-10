Eccellenza: Ventimiglia sconfitto a tavolino, multato e penalizzato

Il giudice sportivo non ha accolto il ricorso del Ventimiglia, reputando non adeguate alla ripetizione del match le motivazioni addotte dal club frontaliero giunto in ritardo di tre minuti rispetto ai quarantacinque di tolleranza per il traffico autostradale.

Tre punti a tavolino, dunque, per la Genova Calcio (3 a 0) e inibito fino al 21 ottobre 2021 il dirigente accompagnatore ufficiale della società imperiese, il signor Fabio Raco. Il Ventimiglia vede anche diminuire i punti in classifica, vista la penalizzazione di un punto, e dovrà pagare una multa di trecento euro.

Questa la classifica aggiornata: Classifica: Taggia 12, Albenga 9, Genova Calcio 7, Ventimiglia (-1) e Cairese 6, Finale 5, Pietra Ligure 4, Ospedaletti e Varazze 3, Arenzano 1, Alassio 0

Qui il testo integrale