Eccellenza, il Varazze torna al successo: 1-0 al Ventimiglia

Celle Ligure. Varazze e Ventimiglia si affrontano per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone A.

In casa nerazzurra, nelle ultime 48 ore, ha tenuto banco l’esonero di mister Gianni Berogno, sostituito in panchina dal tecnico ‘ad interim’ Maurizio Damonte. Il Varazze, che in campionato ha vinto con l’Alassio e perso le restanti gare, punta ad un risultato favorevole, al pari del Ventimiglia, che arriva all’Olmo-Ferro molto agguerrito e volenteroso di scalare posizioni in classifica.

I frontalieri, che dovranno giocare la gara con la Genova Calcio, in un primo tempo persa a tavolino, si sono visti aggiungere un punto in più in graduatoria, che era stato tolto come penalizzazione.

Agli ordini di Fabio Conti della sezione di Genova, assistito da Stefano Musante (Genova) e Federico Lumicisi (Albenga), le due squadre scendono in campo nelle seguenti formazioni:

Varazze Don Bosco: Faggiano, Rossi, P. Cavallone, Severi (cap.), Andreoni, Bottino, Filippone, Caruso, Perasso, Tracanna, Damonte

A disposizione: Parodi, Perata, Daudo, Bettella, Aiello, Iardella, G. Cavallone, Petrone, Farci

Ventimiglia: Scognamiglio (cap.), Peirano, Ierace, Allegro, Musumarra, Mamone, Rea, Ala, Addiego, Ventre, Sparma

A disposizione: Dodaro, Bestagno, Oliveri, Salzone, Leggio, Eugeni, Serpe

Primi indizi sul prossimo allenatore del Varazze, non ancora ufficializzato: si tratta di un genovese, 51enne.

Nel riscaldamento si fa male Eugeni, inizialmente previsto nell’undici di mister Fabio Luccisano; al suo posto gioca Addiego.

Al 4° bella offensiva ospite finalizzata da Ventre, ma la sua conclusione è facile preda di Faggiano.

Dopo un quarto d’ora risultato fermo sullo 0 a 0. Partita equilibrata, il gioco si svolge prevalentemente a centrocampo. Varazze molto aggressivo, Ventimiglia meglio sul piano tecnico.

Al 16° contropiede del Varazze: Perasso avanza palla al piede e poi serve un assist a centro area per Tracanna, che in scivolata manca l’impatto col pallone.

Al 19° Tracanna impegna Scognamiglio in una parata non facile.

Al 23° brutta entrata di Rossi su Ventre: cartellino giallo.

Il Ventimiglia si fa apprezzare per un buon possesso palla, mentre i nerazzurri puntano di più sulle ripartenze come al 30° quando un contropiede è stato vanificato dall’errore di Tracanna al momento del cross al centro.

Al 34° calcio d’angolo per il Varazze. Lo batte Damonte, palla in area dove Andreoni colpisce di testa e insacca. 1 a 0.

I nerazzurri, galvanizzati dalla segnatura, ora fanno la partita. Il Ventimiglia fatica a riordinare le idee e sta attraversando un momento di difficoltà.

Al 45° sul cross di Filippone prova la conclusione al volo Tracanna ma la palla esce. La prima frazione di gioco termina con il Varazze meritatamente in vantaggio: i nerazzurri hanno un po’ sofferto nel primo quarto d’ora, poi sono cresciuti fino a trovare il gol dell’1-0 e, dopo il vantaggio, hanno tenuto in mano il pallino del gioco.

Secondo tempo. Non si annotano sostituzioni.

Calcio d’angolo per il Varazze, questa volta Andreoni impatta male di testa e non trova la porta.

Al 7° esce Allegro, al suo posto Salzone.

Al 13° Damonte dalla fascia mette un palla al bacio per Perasso che si divora il raddoppio, calciando addosso al portiere che blocca la sfera.

Al 14° Ala, uno dei migliori in campo, viene sostituito con Leggio.

Al 15° bella iniziativa di Sparma, bravo ad andare via all’avversario, poi però svirgola la conclusione.

Al 17° ammonito Andreoni.

Al 21° Filippone lascia il posto ad Bettella. Bettella, appena entrato, va subito alla conclusione e colpisce il palo: Varazze vicino al raddoppio.

Al 24° esce Ierace, in campo Oliveri.

Al 25° viene ammonito Pietro Cavallone.

Al 35° Eugeni sostituisce Rea. Al 37° in campo Aiello al posto di Perasso.

Il Ventimiglia spinge alla ricerca del pareggio. Al 43° calcio d’angolo per gli ospiti, la difesa varazzina mette fuori, recupera Musumarra, palla ancora messa in mezzo, nulla di fatto.

Al 49° ultima occasione per il Ventimiglia con un calcio d’angolo, sale anche il portiere. Lo batte Musumarra, direttamente sul fondo.

Esce Tracanna, entra Iardella.

Dopo cinque sconfitte consecutive, il Varazze torna alla vittoria, battendo 1-0 il Ventimiglia. I nerazzurri salgono a quota 6 punti in classifica, tenendosi dietro Arenzano e Alassio FC. Un successo importante perché arriva al termine di una settimana difficile, nella quale c’è stato il cambio dell’allenatore: il nome del nuovo tecnico è atteso nelle prossime ore.