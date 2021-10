Eccellenza, al De Vincenzi è tempo di big match. La web cronaca in diretta di Pietra-Cairese

PIETRA LIGURE 2 (3′ Alfano, 24′ Rovere) – CAIRESE 1 (47′ Aut Gambetta)

Buon pomeriggio a tutti i lettori sintonizzati, tra poco avrà inizio una delle partite più interessanti del girone A di Eccellenza Ligure: Pietra-Cairese.

Pietra Ligure contro Cairo Montenotte, Pisano contro Alessi. Quest’ultimi hanno già avuto modo di presentare la sfida, con l’intervista doppia realizzata in settimana per il nostro giornale.

Il cielo è limpido sopra il De Vincenzi, un leggero venticello soffia rendendo più piacevole giocare per i 22 protagonisti dell’incontro, qui sotto riportati:

PIETRA LIGURE: Allegri, Pili, Praino, Tona, Insolito, Rovere, Gambetta, Puddu, Metalla, Alfano, Giglio. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono Pastorino, Corciulo, Barone, Basso, Rignanese, Roda, Genta, Balla, Ballone.

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Prato, Boveri, Doffo, Tamburiello, Grandoni, Durante, Berretta, Pastorino, Saviozzi. A disposizione di mister Alessi ci sono Rizzo, Turco, Poggi, Piacentini, Piana, Briano, Haxhraj, Carocci, Moretti.

Ci siamo quasi, tra poco le squadre entreranno in campo con la direzione di gara della terna composta dal terzetto genovese composto da Romei, Bernardini e Arado.

La partita:

1′ L’attesa è finita, si comincia!

2′ Arriva subito il primo cartellino della gara: è Boveri ad essere sanzionato per un fallo su Rovere che scaturisce una punizione interessante.

3′ RETE! GOL INCREDIBILE DI ALFANO! Il numero 19 sfrutta perfettamente il calcio piazzato e realizza la rete del vantaggio con un tiro che non ha lasciato scampo a Moraglio

6′ Gara che comincia a scaldarsi con una serie di attacchi gialloblù e contrattacchi dei padroni di casa

10′ I ragazzi di Pisano sembrano sulle ali dell’entusiasmo: scambi rapidi e intensità alle stelle per cercare di mettere in diffcoltà i valbormidesi. Per ora sembra ci stiano riuscendo

14′ Occasione per il Pietra: Boveri appoggia dietro per Moraglio senza guardare e si avventa Insolito. Pericolo scampato dall’estremo difensore gialloblu, che deve fare gli straordinari per anticipare il 7 biancoazzurro

21′ MORAGLIO STREPITOSO DUE VOLTE! Sugli sviluppi di una ripartenza viene imbeccato Rovere che si dirige verso il fondo e scarica per Insolito: il portiere ospite risponde due volte presente.

22′ ANCORA MORAGLIO! Subito altro grande salvataggio su un colpo di testa di Tona, alzando il pallone sopra la traversa

24′ RADDOPPIO DEL PIETRA CON ROVERE! Incursione del Pietra verso l’area di rigore che ha visto Rovere solo davanti a Moraglio: l’estremo difensore prova il terzo miracolo di fila ma il pallone entra!

26′ Prima mezzora a dir poco perfetta per i ragazzi di mister Pisano, ancora con una grande foga e intenti a trovare la terza rete

29′ Cairese che sembra in difficoltà a scuotersi dopo questo avvio del Pietra, servirà un cambio di passo nei prossimi minuti

30′ Giallo anche nelle file del Pietra: ammonito Rovere

32′ Altro giallo nel giro di due minuti: questa volta è Colombo della Cairese a essere inserito nel taccuino del direttore di gara

34′ Si accascia Rovere per un dolore improvviso, forse dovuta alla tanta intensità di gioco. Intanto le squadre ne approfittano per un piccolo couling break

38′ Continua il forcing pietrese in questi ultimi minuti del primo tempo. La squadra di Pisano cerca il 3-0.

45′ Un minuto di recupero

46′ Duplice fischio arrivato: Pietra e Cairese vanno negli spogliatoi sul risultato di 2-0

Secondo tempo

45′ Inizia la ripresa con dei cambi operati da Alessi: entrano Poggi, Carocci

47′ ACCORCIA LE DISTANZE LA CAIRESE! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo si crea un mucchio in area e il pallone colpisce Gambetta che involontariamente deposita alle spalle di Allegri