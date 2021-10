Eccellenza: Cairese sconfitta contro il Taggia: i giallorossi vincono 3 a 1

CAIRESE 1 (28′ Pastorino) – TAGGIA 3 (33′ Gambacorta, 50′ aut Colombo, 72′ Carletti)

Cairo Montenotte. Big match di giornata al “Cesare Brin”. Le due squadre erano a punteggio pieno: nove punti in tre gare per il Taggia. Sei in due partite per la Cairese.

La Cairese è scesa in campo così: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Brignone, 4 Boveri, 5 Doffo, 6 Prato, 7 Grandoni, 8 Facello, 9 Berretta, 10 Pastorino, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Rizzo, 13 Turco, 14 Durante, 15 Venturino, 16 Tamburello, 17 Briano, 18 Haxhiraj, 19 Carocci, 20 Poggi.

Mister Siciliano ha schierato così il Taggia: 1 D’Ercole, 2 Cortese, 3 ElKamli, 4 Negro, 5 Ravoncoli, 6 Fiuzzi, 7 Travella, 8 Gallo, 9 Scappatura, 10 Miceli, 11 Gambacorta. A disposizione: 12 Laura, 13 Rotolo, 14 Sadki, 15 Grandi, 16 Salmaso, 17 Orengo, 18 Carletti, 19 Bucarelli, 20 Boeri.

La partita è stata diretta da Noce di Genova, coadiuvato da Nicolosi e Poggi di Genova.

Gara che sembrava essere nata sotto una buona stella per la Cairese: rigore parato da Moraglio e goal di Pastorino. Il corso del match però arride al Taggia, al termine di una partita giocata a viso aperto e con tante occasioni ambo i lati. Proteste dei locali per i due goal annullati e per la quantità di cartellini estratti. Sul finale, il rigore sbagliato da Saviozzi, che deve dunque ancora sbloccarsi in questo torneo.

Gli aggiornamenti minuto per minuto

1′ Si parte, Taggia in completo rosso con calzettoni gialli. La Cairese scende in campo in maglia gialla con pantaloncini e calzettoni gialli. La Cairese parte con il 3-4-1-2, con Prato, solitamente schierato tra i centrali, sulla fascia destra. Gli ospiti partono con il 3-5-2.

2′ Primo tiro del Taggia. Scappatura gira verso la porta ma la conclusione è abbondantemente alta.

3′ Fallo di Grandoni, ammonito. Punizione battuta da Travella. Angolata ma debole, para bene Moraglio respingendo.

4′ Gallo porta palla dirigendosi verso l’area. La difesa della Cairese scappa indietro per togliere profondità alle spalle. Il numero 8 imperiese calcia verso la porta. Moraglio c’è e para senza particolari problemi. Buon inizio del Taggia.

6′ Si fa vedere anche la Cairese. Berretta salta un uomo dentro l’area, tocco intelligente per Pastorino che a sua volta serve Saviozzi. D’Ercole sbarra la strada respingendo in angolo la conclusione ravvicinata del capitano gialloblù.

12′ Pastorino ruba con caparbietà un pallone sulla destra. Cross in mezzo. Saviozzi colpisce di testa preso in controtempo. Palla alta. D’Ercole in controllo.

13′ Grande intuizione di Facello, che con un filtrante dritto per dritto mette davanti alla porta Berretta. Eccesso di altruismo per il giovane gialloblù, che serve in mezzo l’accorrente Brignone. Tallonato da un avversario, l’esterno dei padroni di casa spara alto.

15′ Secondo gialla della partita. Questa volta per Fiuzzi del Taggia, duro su Pastorino. In questa fase, meglio la Cairese.

17′ Il Taggia fa di nuovo capolino dalle parti di Moraglio. Bel colpo di testa di Scappatura, forte ma fuorimisura.

23′ Gambacorta in area viene atterrato da Doffo in area. Il direttore di gara indica il dischetto. Rigore per il Taggia. Proteste dei padroni di casa che lamentano un fallo precedente su Boveri, che prima dell’esecuzione dal dischetto viene accompagnato fuori dal campo.

25′ Parata di Moraglio! Miceli calcia alla sinistra del portiere, il numero uno gialloblù è attento e blocca a terra la sfera.

27′ Scappatura apre al limite per Gallo. Cross in mezzo insidioso. Boveri, nel frattempo rientrato, è attento e di testa si rifugia in corner.

28′ Vantaggio Cairese! Pastorino si infila con qualità in area accentrandosi da sinistra, nessun difensore riesce a fermalo e con un stoccata da biliardo rasoterra infila con precisione nell’angolino alla destra del portiere, che rimane in piedi.

30′ La Cairese raddoppia con Saviozzi, che mette in rete un pallone scivolato a D’Ercole. L’arbitro blocca tutto per una posizione di fuorigioco.

31′ Moraglio ancora importate: esce di qualche metro fuori dall’area e in scivolata ferma Scappatura.

33′ Pareggio del Taggia! Calcio d’angolo battuto teso in mezzo. Gambacorta si tuffa in corpo a corpo con un avversario e impatta bene di testa. Traiettoria imprendibile per il portiere.

38′ Negro punta la difesa della Cairese e allarga per Elkamli. Quest’ultimo da buona posizione spara nelle braccia di Moraglio, uscito bene per chiudere lo specchio. Poco dopo, ammonito Berretta nella Cairese.

43′ Prato mette in mezzo dal fondo. D’Ercole viene scavalcato. Ravoncoli salva sulla linea evitando il tap in di Saviozzi. L’arbitro fischia fallo alla punta della Cairese che viene poi ammonita per proteste.

45′ L’arbitro ha concesso cinque minuti di recupero.

49′ Grandoni sponda per Prato. Gran botta che però viene stoppata da Travella.

50′ Duplice fischio. Finisce qui il primo tempo.

Secondo tempo

46′ Si riparte con gli stessi ventidue. Taggia subito in attacco.

48′ Cross di Saviozzi. Pastorino la gira di testa, sfera che si infrange sul palo.

50′ Taggia in vantaggio! Ribaltamento di fronte, Colombo devia in porta un cross avversario prendendo in controtempo Moraglio.

57′ Grandoni calcio verso il secondo palo una punizione. Boveri impatta di testa e segna. Rete annullata per fuorigioco.

60′ Ammonito Elkamli.

63′ Le due squadre giocano a viso aperto. Ogni ribaltamento di fronte sembra preludio di un’azione pericolosa. Nulla a che vedere con i match “bloccati” che spesso si vedono tra big. Nel Taggia esce Elkamli ed entra Salmaso. La Cairese inserisce Durante al posto di Doffo.

66′ Cross insidioso di Brignone che finisce sulla traversa. Poco dopo, Facello cade in area. Per l’arbitro non è rigore ma simulazione. Ammonito il centrocampista della Cairese.

68′ Espulso Facello. Incursione centrale del numero otto. Persa palla prova a recuperarla. Fallo punito con il secondo giallo nel giro di circa un minuto. Cairese in dieci.

69′ Scappatura lascia il posto a Carletti nelle fila del Taggia.

71′ Taggia vicino al tris con Fiuzzi, che stacca di testa da pochi passi ma mette a lato.

72′ Tris del Taggia. Difesa della Cairese troppo larga. Carletti riceve in area, salta un uomo e non lascia scampo a Moraglio. La Cairese manda in campo Poggi al posto di Brignone.

78′ In vantaggio di due reti e di un uomo il Taggia pare in controllo della partita. Sadki prende il posto di Negro.

80′ Altra rete annullata alla Cairese. Pastorino calcia in porta e segna. L’arbitro ravvisa un tocco di un giocatore in fuorigioco e annulla.

83′ Boveri cerca Pastorino. Ravoncoli buca l’intervento. D’Ercole provvidenziale in uscita.

88′ Pastorino riceve in area. Brava la difesa del Taggia a chiudere prima che concluda.

90′ Dopo il dirigente Toro a inizio ripresa, l’arbitro espelle anche il direttore sportivo della Cairese Giribone. Tra i gialloblù, Carocci prende il posto di Colombo.

92′ Pastorino prova a mettere in mezzo. Mano di Sadki. Rigore per la Cairese. Saviozzi sbaglia però colpendo la traversa.

94′ Carletti vicino al poker, palla fuori di poco.